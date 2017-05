El PP reprocha al alcalde de Alicante que Â«retraseÂ» su comisiÃ³n de investigaciÃ³n por contratos fraccionados

La portavoz adjunta del PP en el Ayuntamiento de Alicante, Mari Carmen de España, ha pedido este lunes explicaciones al alcalde de la ciudad, Gabriel Echávarri, por el "retraso de más de dos semanas" de la Comisión de Investigación por los contratos presuntamente fraccionados de la Concejalía de Comercio.

En un comunicado, de España ha preguntado al primer edil "qué motivos tiene para retrasar la resolución del recurso sobre el número de miembros de los grupos políticos que pueden asistir a la comisión de investigación por los contratos presuntamente fraccionados de la Concejalía de Comercio".

Para la concejal 'popular', para argumentar si pueden participar dos o un concejal en esta comisión "no hacen falta estas dos semanas que llevamos esperando, del mismo modo que tampoco podemos comprender el empecinamiento del alcalde hasta el punto de retrasar estas sesiones solo para impedir que dos concejales de cada grupo puedan participar", ha señalado la dirigente popular, quien ha afirmado que "los impedimentos que pone Echávarri a la asistencia y participación, así como a que se puedan grabar estas sesiones no los ponen ni en las Corts Valencianes ni en el Congreso". "Quizá en Venezuela", ha apostillado.

Nueva concejal

De España se ha preguntado "si todo se debe a una estrategia del alcalde para dilatar los plazos y no dar explicaciones", mientras que "ya está haciendo cambios en esa concejalía de los líos que es Comercio, nombrando a la edil Gloria Vara, y a la espera al dictamen de Consell Jurídic Consultiu (CJC), algo que, por mucho que quiera dar a entender, no tiene nada que ver ni con la denuncia en Fiscalía ni con la celebración de las sesiones de esta comisión de investigación".

La dirigente del PP ha querido aclarar que "al contrario de lo que dice Echávarri", no ha creado ninguna Concejalía de Comercio, sino que ya existía y el único concejal responsable era él, al tiempo que ha lamentado que al área de Hostelería de la concejalía, "no solo no tiene competencias de ningún tipo sino que ni en la propia web del Ayuntamiento de Alicante figura como una competencia de la edil Vara ni tampoco del alcalde ni de nadie porque lo que observamos que de momento no es que esté vacía de contenido, sino que tampoco es reconocida como tal". "Ni continente ni contenido le han dado de momento".

Por ello, De España ha remarcado que los socios de Echávarri, Guanyar Alacant y Compromís, "deben exigir que la comisión de investigación se reúna ya si no quieren ser cómplices de la falta de transparencia del alcalde en el caso del presunto fraccionamiento de contratos". "En ese asunto no hemos visto en Miguel Ángel Pavón y Natxo Bellido nada más que gestos para la galería", ha zanjado.