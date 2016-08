El PP pide una«normativa de urgencia» para que los alumnos reciban la beca pese al TSJCV

El grupo popular en las Cortes Valencianas exigirá al Consell «una normativa de urgencia» que acelere al máximo todos los plazos administrativos, para que los alumnos universitarios con derecho a beca puedan recibirla este mismo curso. Así lo han anunciado este sábado los portavoces populares de Juventud, Juan Carlos Caballero, y de Educación, Beatriz Gascó, después de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) haya paralizado parte de las becas de Educación que excluyen a los alumnos de las universidades privadas.

En un comunicado remitido a los medios, Caballero ha asegurado que el Consell «lo puede vestir como quiera», pero que «la clave está precisamente en la exclusión». «La medida del conseller de Educación, Vicent Marzà, excluye a los estudiantes de las universidades privadas y divide a los universitarios en buenos y malos», ha indicado, a la vez que ha considerado que Marzà «debe hacer frente a las consecuencias de sus decisiones sectarias y caprichosas».

El comunicado llega después de que desde el Consell se haya intentado culpabilizar al PP y a la Universidad Católica de Valencia (UCV), que recurrió la exclusión de los estudiantes de universidades privadas de la política de becas, por la paralización de las ayudas a universitarios decretada por el Alto Tribunal mientras resuelve los recursos.

El diputado popular ha criticado que «en un año el Consell ha querido excluir a los estudiantes de las privadas de las prácticas en centros públicos y se empeñó en aprobar esta orden de becas a sabiendas de que no velaba por la igualdad. Por no hablar de la mentira contrastada de que iban a bajar las tasas universitarias y que se ha quedado en nada», ha argumentado. Caballero ha agregado que «si un estudiante cumple con los criterios académicos y de renta fijados no se entiende por qué no puede tener el derecho de acceder a una beca», a pesar de que Marzà considere que, por el simple hecho de matricularse en una universidad privada, esos alumnos son «ricos».

Por su parte, Gascó ha lamentado que «las estadísticas hablan por sí solas, no hay medida que tome Marzà que no sea polémica, y no lo dice el PPCV, lo dicen los padres, cuando no ven un euro de XarxaLlibres; lo dicen los docentes, a los que emplea como bibliotecarios en verano; lo dicen las escuelas católicas, los concertados, y los estudiantes abocados a un modelo de inmersión lingüística», ha expuesto. Gascó ha apuntado que el Consell Jurídic Consultiu ya advirtió en un dictamen de que la exclusión de las universidades privadas contravenía la Ley Orgánica de Universidades.