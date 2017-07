El PP pide la comparecencia de Oltra, Morera y MollÃ  en la comisiÃ³n del Senado sobre financiaciÃ³n

Mientras el Congreso investiga en una comisión la presunta financiación ilegal del PP, los populares tratan de seguir su camino en la que tiene lugar en el Senado y que estudia la misma cuestión respecto al resto de partidos. En la jornada de este jueves -en la que la oposición se ha marchado por considerar que se trata de una «farsa»- se ha interrogado al tesorero de Podemos, Daniel de Frutos; al responsable de finanzas de Ciudadanos, Carlos Cuadrado; y a los tesoreros del PSOE desde 2004 hasta hoy, Xoan Manuel Cornide y Gregorio Martínez.

Pero no son las únicas formaciones en las que se centra la comisión. El PP también ha pedido la comparecencia de varios cargos de Compromís. Entre ellos, la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, el presidente de las Cortes Valencianas, Enric Morera y la portavoz adjunta en la Cámara, Mireia Mollà. También ha solicitado que acudan los responsables de las fundaciones y asociaciones vinculadas a Compromís, además de su tesorero, a quien no tienen identificado. Al tratarse de una coalición, cuenta con un área de finanzas formada por Antoni Planells, Xavier Martí y Rubén Tello y un administrador, Miquel Aleixit, aclaran. Todos ellos tendrán que presentarse en el Senado para responder a las preguntas de los populares, aunque todavía no hay fecha fijada.

Precisamente hoy, el portavoz popular en el Congreso, Rafael Hernando, ha manifestado en su visita a Valencia para reunirse con el grupo de las Cortes que existen «serias dudas sobre la legalidad de la financiación» de Compromís y que espera que en los próximos días se aclaren. Se ha referido así a dudas «económicas de financiación, campaña electoral o utilización de sociedades».

En los tribunales

El PP ya llevó esta cuestión a la justicia. El año pasado presentó una denuncia sobre los gastos electorales de la coalición y sus fuentes de ingresos, sobre la cual Fiscalía abrió diligencias pero las acabó archivando. Ésta se sustentaba en un informe del Tribunal de Cuentas en el que, según los populares, se ponía de manifiesto una serie de irregularidades. Entre ellas, alertaba de que se habían pagado gastos de naturaleza no electoral por importe de 159.337,66 euros, de los que 64.213,90 correspondían a gastos por operaciones ordinarias y 95.123,76 euros a gastos por envíos de propaganda electoral.

Indicaba, asimismo, que se habían realizado pagos fuera del plazo de 90 días por importe de 3.017,16 euros; y señalaba que existía un saldo insuficiente en la cuenta bancaria electoral con el que hacer frente a la deuda con proveedores que estaba pendiente de pago y que ascendía a 789.194,66 euros.

En estos casi 800.000 es en los que el PP quiere centrar la petición de documentación en el Senado, ya que aseguran que Compromís no ha aportado las facturas de cómo se realizó el pago de esa deuda. Si consiguen esta nueva información, esperan poder llevarla de nuevo a Fiscalía para que continúe investigando.

Tras las palabras de Rafael Hernando, el portavoz de Compromís en las Cortes, Fran Ferri, ha asegurado el PP puede «pedir las cuentas que quiera» porque su financiación «es completamente correcta». «Intentaron llevarnos a los tribunales por esto y los tribunales dijeron que no había lugar a esa interpretación», ha recordado el diputado, quien ha añadido que el Tribunal de Comptes también está auditando al partido, por lo que sienten «total tranquilidad en este aspecto».