El PP de Monóvar: «El Ayuntamiento no dice por qué no ha homenajeado a Miguel Ángel Blanco»

«Indignación» y «rabia». Es lo que siente el Partido Popular de Monóvar (Alicante) después de que el Ayuntamiento haya ignorado la propuesta del grupo y no haya realizado ningún tipo de homenaje a Miguel Ángel Blanco, concejal del PP de Ermua (Vizcaya) asesinado hace ahora 20 años a manos de la banda terrorista ETA.

El portavoz del PP en este municipio, Lorenzo Lorenzo, ha asegurado a ABC que el grupo preguntó al alcalde socialista Nacho Vidal –partido que gobierna con la mayoría absoluta– cuál iba a ser el acto de recuerdo. «El alcalde estaba de vacaciones, así que hablé con la portavoz (Lourdes Pastor), que me dijo que ya me diría algo... y al final no se ha hecho nada», explica Lorenzo.

Lorenzo denuncia que el Gobierno municipal no haya dado ninguna explicación sobre por qué «ni siquiera» se ha guardado un minuto de silencio como sí han hecho otros municipios de la comarca: «No han emitido ni un comunicado, no nos han dicho por qué no han hecho ninguna concentración. Ya no pedíamos pancarta, tan solo un acto en su recuerdo».