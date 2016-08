El PP estudia poner gestoras en todos los distritos de Valencia para romper con la etapa de Barberá

La gestora del PP en la ciudad de Valencia que preside el diputado autonómico Luis Santamaría podría profundizar en el desmantelamiento del partido que «heredó» de la exalcaldesa Rita Barberá en las próximas semanas. Si bien los tiempos de los movimientos orgánicos en los populares valencianos están condicionados, como todo, por la formación o no de Gobierno, la intención del órgano provisional que debe renovar el PP de Valencia es romper definitivamente con el pasado.

Según fuentes consultadas por ABC, uno de esos movimientos podría pasar por designar gestoras en todos los distritos de la ciudad en los que se estructura la militancia local. El PP cuenta con diez juntas de distrito, que responden a su vez ante la dirección local (ahora una gestora), y cada una cuenta con un presidente de distrito. Según dichas fuentes, la escasa movilización de dichas juntas y la presencia de dirigentes identificados con la anterior etapa en ellas podría justificar a medio plazo la designación de gestoras para comenzar a reconstruir el partido desde cero.

Es solo uno de los movimientos de la dirección provisional de Santamaría para marcar distancias con el pasado inmediato del PP local, sacudido por la operación Taula y la imputación de nueve de sus diez ediles en el Consistorio y varios asesores, además de exconcejales y exasesores (hasta un total de 48, más el propio PP como persona jurídica).

Al margen de la posibilidad de crear dichas gestoras, también se estudia cómo marcar distancias con los concejales, que se niegan a devolver el acta y que siguen perteneciendo al grupo popular como independientes tras solicitar su suspensión temporal de militancia. De hecho, ahora mismo no existe apenas unidad de acción entre la dirección local y el grupo municipal. En la campaña de las generales, sin ir más lejos, los concejales imputados y la exalcaldesa, ahora senadora, no tuvieron ninguna participación por deseo expreso de la gestora y de la dirección regional que preside Isabel Bonig.

Según las mismas fuentes, la actividad de los ediles en el Consistorio, sus preguntas e iniciativas no están supervisadas por la gestora, excepto en el caso del portavoz (y único no imputado), Eusebio Monzó. La gestora ha propuesto a los ediles un pacto tácito por el cual se obviaría su situación procesal en tanto no se abra juicio, a cambio de que dejen de actuar por libre a espaldas de la dirección. Otra cosa será lo que suceda si llegan a ser procesados: en el PP dan por hecho que se romperá la unidad del grupo y que varios ediles sí renunciarán al acta, aunque otros muchos intentarán retenerla como no adscritos.

En principio, todo apunta a que la instrucción del expediente informativo en Génova se acompasará a los tiempos judiciales. Aunque, eso sí, si el Supremo decide finalmente investigar a Rita Barberá, como ha pedido el fiscal, los acontecimientos podrían precipitarse.