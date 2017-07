El PP denuncia que el Consell tiene 1.200 millones en facturas pagadas sin contratos

El coordinador de Economía del Grupo Popular (GPP) en Les Corts, Rubén Ibáñez, ha denunciado hoy que el Consell tiene 1.200 millones de euros de 2016 en facturas pagadas sin contratos que corresponden a 259 expedientes, la mayoría de ellas de la vicepresidencia de la Generalitat.

Según ha informado el PP, Ibáñez, que ha realizado un análisis del nivel de ejecución presupuestaria, ha denunciado que las cuentas anuales no estén en el portal GVA Oberta y ha asegurado que el PP ha tenido que "hacer una labor de investigación" para conocer el porcentaje de cumplimiento presupuestario del Consell.

Ha explicado que cada conselleria tiene una media de cinco expedientes sin contrato por cada Pleno del Consell, "aunque es la vicepresidencia de Mónica Oltrala que lidera este ránking con casi un 23% del total de expedientes tramitados sin contratos, un total de 57".

Según Ibáñez, a Oltra le sigue la Conselleria de Justicia, que acumula 48 expedientes pagados sin contrato; Sanidad con 38, Presidencia con 28, Hacienda con 22, Vivienda y Vertebración del Territorio con 15 y Educación con 12.

Para Ibáñez, el Consell de Puig y Oltra es el de los "mil millones de euros, porque en los Presupuestos de la Generalitat pusieron 1.300 millones ficticios, y al cierre de 2016 se han detectado 1.253 millones sin ejecutar y hay 1.725 millones sin pagar, a lo que se suman los 1700 millones de facturas en el cajón".

Informar al Tribunal de Cuentas

"Gobiernan a golpe de enriquecimiento injusto, de pagos fuera de contrato, acumulan tres reparos de intervención a la semana, porque para ellos esta es una forma muy cómoda de gobernar", ha señalado.

Según Ibáñez, Intervención de la Generalitat ha acusado a la vicepresidenta de saltarse la Ley de Contratos y de fraccionar los mismos.

"Un Gobierno que gobierna a golpe de facturas sin contratos es indigno para seguir al frente de los intereses de los valencianos", ha dicho, "porque si tuvieran interés en respetar las normas de contratación pública, si quisiera darle acomodo legal, las sacaría a contratación pública".

El PP ha anunciado que pondrá en conocimiento del Tribunal de Cuentas este volumen de expedientes sin contrato porque "hay una merma gravísima de los intereses de los valencianos".

Ha advertido de que esta situación presupuestaria "repercute en los ciudadanos, porque solo se ha ejecutado el 51,3 % de las inversiones presupuestadas, la más baja de los últimos años y 9 puntos por debajo del último gobierno del PP".

"Tanto es así que en entre 2014 y 2016 han recortado inversiones por valor de 106 millones de euros y se han dejado de invertir 293 millones de euros", ha señalado el parlamentario del PP.

Por último, Ibáñez ha criticado que el Consell "tiene dinero pero no lo ejecuta, porque el año pasado recaudó 16.373 millones de euros pero se pagaron 15.875 millones, hay una diferencia de 502 millones que el Gobierno no gastó, no pagó", ha dicho.