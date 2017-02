El PP alicantino pide al Consell que no venda el estadio Rico PÃ©rez

El secretario general del Partido Popular de la provincia de Alicante, Eduardo Dolón, ha instado a la Generalitat Valenciana a que "asegure la continuidad del Hércules en el Rico Pérez" después de que el Instituto Valenciano de Finanzas se hiciera este lunes con la propiedad del estadio blanquiazul por 3,75 millones de euros.

Dolón se ha mostrado preocupado por la intención del director general del IVF, Manuel Illueca, de "vender al mejor postor" el estadio alicantino. "No tiene ningún sentido separar al Hércules del estadio Rico Pérez", ha subrayado el secretario general de los populares alicantinos. La venta del estadio y de una parte de las acciones de la fundación no implica conservar el convenio para que el equipo alicantino juegue en este campo, ha recordado. "¿Qué pasará si al nuevo dueño del estadio no le interesa que juegue el Hércules y tiene otros planes empresariales con la propiedad?", se ha preguntado el diputado provincial Dolón.

El responsable popular ha pedido asimismo "transparencia" en la operación y "que se cuente con la afición del Hércules antes de dar ningún paso en falso".

Dolón entiende que se busque recuperar parte de la deuda avalada en su día por la Generalitat "ante la posibilidad cierta de que los clubes no pudieran seguir adelante", recordó, pero "no a costa de que pueda desaparecer el Hércules o quedarse sin lugar donde poder jugar". Para el responsable popular "hay otras maneras de conseguir el dinero invertido sin hacerse con el control del campo y parte del club", que es lo que ha hecho el IVF.