El PP acusa al Consell de diluir su responsabilidad por no investigar en comisiÃ³n los centros de menores

La portavoz adjunta del PP en Les Corts, María José Català, ha afirmado que PSPV y Compromís quieren "diluir su responsabilidad" con la propuesta que han hecho sobre la creación de una mesa de trabajo con respecto a los centros de menores. En principio los partidos que sustentan al Consell iban a aceptar la creación de una comisión de investigación, pero finalmente se han echado atrás.

Según ha informado el PP en un comunicado, Català ha opinado que ambas formaciones "están haciendo un juego propio de trileros al querer huir de la comisión de investigación sobre la gestión del Consell en centros de menores".

La portavoz ha añadido que a Les Corts "se viene a trabajar con el reglamento en la mano", que establece que hay comisiones legislativas, no legislativas, de estudio e investigación y en su caso subcomisiones, pero no se dice nada de mesas de trabajo".

La diputada popular ha indicado que "además en la propuesta que hacen PSPV y Compromís no establecen plazo ni si los integrantes de la mesa van a tener acceso a toda la información, si van a dar expedientes, qué reglamento va a seguir el esquema de trabajo de esa comisión. Es un ejercicio impropio en sede parlamentaria".

Català ha recordado que hace una semana la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, "dijo que sí a la comisión de investigación", aunque ha afirmado que hoy ya no lo saben, por lo que quieren "saber qué opina y qué le va a decir a su grupo parlamentario, si van a apoyar o no la comisión de investigación o si van a votar sí o no".

Català ha instado a los partidos a que no vengan "con sucedáneos que además no existen en el reglamento de Les Corts" ya que "la propuesta que hacen PSPV y Compromís la puede crear Oltra en su ámbito de actuación, pero no requiere de su aprobación en Les Corts", ha señalado.

Además, ha afirmado que Oltra "lleva dos años gestionando los centros de menores de forma muy deficiente" y ha añadido que "en Les Corts tendrán que investigarse algo más que cuestiones vinculadas al PPCV", sino también "cuestiones del Consell de ahora, investigar qué están haciendo en dos años", ha señalado.

La portavoz adjunta popular ha explicado que ha tenido conocimiento de informaciones "que apuntan que se están internando menores de tres años en los centros dependientes de la Generalitat, cuando según la ley de la infancia 1/1996 es ilegal porque hay priorizar el acogimiento familiar".

"Las informaciones que nos llegan nos dicen que en centros de Alicante se está internando a menores de tres años y queremos saber si estas informaciones son ciertas, si se está produciendo, si hay justificación, cuántos casos hay y en qué centros y creemos que esto debe desarrollarse en una comisión de investigación", ha indicado.

Català ha preguntado a Oltra "si va a asumir responsabilidades políticas por este caos" y ha indicado que en el pleno de la próxima semana en Les Corts le preguntará por ese asunto.

"Se ha establecido la política del miedo en la Conselleria de Igualdad y los funcionarios no pueden tener comunicaciones", ha matizado Català, a la vez que ha expuesto que Oltra, "que decía que era transparente, está siendo opaca menos cuando viene a Les Corts y da datos de menores a la vista de todos".

La portavoz adjunta popular en Les Corts ha acusado a Oltra finalmente de imponer "la Ley del miedo": "la gente tiene miedo, pero la oposición va a seguir exigiendo la información y protegerá a las personas que más lo necesitan", ha concluido.

«Irresponsable»

Por su parte, la vicepresidenta del Consell y consellera de Igualdad, Mónica Oltra, ha asegurado hoy que la diputada del PP María José Catalá "ha puesto en peligro a los menores al geolocalizar los centros de acogida", un gesto que ha tachado de "irresponsable".

En la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, Oltra ha admitido que en los centros de menores de la Comunitat Valenciana "puede haber menores de 3 años" de forma puntual, mientras se les asigna una familia, y ha reprochado al anterior Ejecutivo del PP por descuidar estas políticas y no pagar a las familias de acogida.

Oltra se ha pronunciado sobre la propuesta conjunta de PSPV-PSOE y Compromís en Les Corts para conformar una mesa de trabajo sobre la situación de la protección infantil en la Comunitat y ha apostado por "dejar trabajar a Les Corts en una propuesta que combine el derecho de los grupos a conocer la gestión del Consell y la necesaria protección de los niños".

"Puede pasar que haya menores de 3 años en algún centro de forma extraordinaria, pero lo realmente relevante es que en cada momento se busque el mejor recurso para cada niño", ha insistido la vicepresidenta, quien ha señalado que en Castellón ya no hay ningún niño de 0 a 6 años "institucionalizado".

A su juicio: "claro que no deben estar en centros -los menores de 3 años-, pero no se había hecho nada en este sentido, el pago a las familias de acogida estaba sujeto a disponibilidad presupuestaria, y cuando se acababa ya no cobraban. Es un proceso largo, hay que seleccionar a las familias y después formarlas".

"Catalá habla y no tiene ni idea, otros diputados de la oposición se enteran antes de opinar, y si ella no lo hace puede decir muchas tonterías, a no ser que valga todo por arrearle al Gobierno", ha agregado la vicepresidenta.

"En la protección de menores llevamos 25 años de retraso respecto a la protección de las mujeres víctimas de violencia machista", ha lamentado Oltra, quien ha reprochado a Catalá que "geolocalizase" los centros de acogida de menores.

"Diputados y periodistas están amablemente invitados a ver estos centros, pero podrán verlos en el horario que menos impacto suponga para los niños, acompañados por el personal de la Conselleria. Podrán tomar fotos de detalle de interiores, siempre y cuando no se haga reconocible el sitio, creo que es comprensible".

"Si Catalá tiene ganas de trabajar la invito a que venga. Si quiere hacer alharaca o frivolizar, como cuando dice que en la Fórmula 1 no hubo violaciones ni abuso de menores, yo tengo otras cosas mejores que hacer, arreglar un sistema que su Gobierno dejó así", ha agregado.

Preguntada por una circular enviada a los centros de menores en la que se dan algunas indicaciones relacionadas con la información de la labor que en ellos se desarrolla, Oltra ha aclarado que "se ha rogado a los centros que velen por el interés superior del menor, porque no es bueno que haya medios gráficos en la puerta de estos centros".