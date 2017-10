Un portavoz de Compromís pone la banda sonora del vídeo con el que la CUP saluda a la «República catalana»

El portavoz de Compromís en Torrent, el segundo municipio más poblado de la provincia de Valencia, con 81.000 habitantes, Pau Alabajos, puso la letra y la música al vídeo con el que la CUP daba la bienvenida a la República catalana el pasado 10 de octubre.

Su canción «Viure» (Vivir), del álbum «El amor y la ferocidad» deja claro en su estribillo un canto a la resistencia que, asumido en las filas de los anticapitalistas catalanes, apunta contra España: «Y si no nos dejan soñar, no les dejaremos dormir nunca».

En su muro de Facebook, el concejal de Torrent se muestra satisfecho de que su tema acompañe las imágenes de miembros de la CUP con banderas esteladas, colocando carteles y tomando las calles de Barcelona frente a la Policía. «¡Piel de gallina! ¡Cuántas emociones contenidas en dos minutos y veinte segundos de vídeo! Muchas gracias, CUP Capgirem Barcelona. Un honor ponerle la BSO (Banda Sonora Original). ¡Adelante!»

«Tiempos de lucha»

«Soy independentista desde que tomé conciencia política», fue la declaración sin ambages de Alabajos en una entrevista a Vilaweb.cat hace ahora un año, en la que el valenciano también opinaba que «el País Valenciano no puede quedarse como la única teta del Estado español», si bien no creía llegado el momento de la independencia todavía.

En la letra de su canción convertida ahora casi en himno de la secesión catalana de la CUP, se llama a la acción. «Guárdate las excusas para otro momento, ponte ropa confortable y zapatos resistentes, porque vienen tiempos de lucha y haces falta en la calle, tu sitio está en las plazas con el resto de la gente», es su primera estrofa.

Como estribillo, «Y si no nos dejan soñar, no les dejaremos dormir nunca, ya sabes que vivir quiere decir tomar partido», y a continuación, «Puedes ir calentando la garganta, llenar de oxígeno los pulmones, entonar viejas consignas, inventar nuevas canciones, hagamos volar diez mil banderas, pintemos el cielo de colores, somos tantísimas personas palpitando con un solo corazón». Finalmente, concluye con palabras clave para los separatistas: «Y no nos quedaremos parados, tenemos derecho a decidir y somos libres de escribir nuestro destino».