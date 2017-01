Los populares valencianos debaten enmiendas sin cuestionar el sistema de Â«doble vueltaÂ»

Los presidentes provinciales del Partido Popular en Alicante, Castellón y Valencia debaten esta semana con sus compromisarios antes de decidir qué enmiendas presentan de cara al XVIII Congreso Nacional. No obstante, la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, ha asegurado ya que no hará "un frente común" con el PP de Madrid sobre la elección del líder del partido y ha avanzado que presentará en el congreso nacional su propia propuesta para garantizar que los compromisarios no puedan cambiar la voluntad de los militantes.

Así lo ha manifestado Bonig a preguntas de los periodistas sobre la enmienda presentada por el PP de Madrid a la propuesta de la dirección nacional del partido, que pide que sean los militantes -en lugar de los compromisarios- quienes voten en segunda vuelta al candidato.

Fuentes del PP valenciano explicaron a Servimedia que esta semana se seguirá “trabajando” para determinar el número de enmiendas y el contenido de las mismas. Para ello, ven fundamental el “apoyo” de los compromisarios de cada provincia de la Comunidad Valenciana. Por ello, tras la reunión que mantuvo este lunes la presidenta del PP de la Comunidad, Isabel Bonig, con los presidentes provinciales del partido, se decidió que estos últimos mantendrían reuniones con los compromisarios de cada provincia antes de mandar los textos a la Comisión Organizadora del cónclave nacional.

El presidente provincial del PP en Alicante (José Císcar) se ha reunido este martes, mientras que el de Valencia (Vicente Betoret) y el de Castellón (Javier Moliner), lo harán antes del viernes con los compromisarios de cada provincia para fijar sus planteamientos y ver cómo se concretan en enmiendas, cuyo plazo de presentación finaliza el próximo lunes, 16 de enero, cuando se celebrará en Génova un Comité Ejecutivo para determinar el reglamento marco de la cita de febrero.

Alternativa en Madrid

El PP de Madrid ha anunciado este lunes que va a presentar una enmienda al Congreso Nacional para que los nuevos Estatutos del partido incorporen que el nombramiento del presidente se haga mediante elección directa de los militantes, a través de un sistema de votación en urna de dos vueltas que entre otras cosas pretende "acabar con toda posibilidad de dedazo e insinuación" cuando llegue la sucesión de Mariano Rajoy. Fuentes del Partido Popular madrileño han explicado a Servimedia que la enmienda ha sido elaborada por un equipo de tres personas que capitanea el consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid y presidente del Comité Electoral de la Gestora que dirige actualmente el partido en la región, Ángel Garrido, quien la semana pasada ya anticipó sus intenciones al vicesecretario general de Organización, Fernando Martínez Maíllo.

Los nuevos Estatutos del PP elaborados por Maíllo, que deben ser aprobados en el Congreso Nacional que el partido va a celebrar los días 10, 11 y 12 de febrero, contemplan un sistema democrático de doble vuelta para elegir al presidente pero limita la participación de toda la militancia a la primera votación, en la que se produce una criba entre los precandidatos que obtengan al menos el 10% de los sufragios emitidos.