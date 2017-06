Podemos ha decidido desmarcarse una vez más de sus socios del PSPV y de Compromís en relación a la situación del sistema de protección de menores tutelados por la Generalitat después de que trascendieran casos de abusos, violaciones y maltrato en Segorbe y Monteolivete. Su portavoz, Antonio Montiel, ha anunciado este martes que presentarán una iniciativa para que sea una comisión de estudio la que evalúe el rendimiento del sistema durante los últimos 25 años y reflexione sobre cuál sería el modelo ideal para el futuro.

Esta propuesta se produce después de que el PP presentara la suya para la creación de una comisión de investigación -que será apoyada por Ciudadanos- y los socialistas y Compromís prefirieran zanjar la crisis en una mesa de trabajodespués de que la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, asegurara que estaría de acuerdo con la opción defendida por los populares. Una nueva opción que divide todavía más a los grupos de las Cortes a la espera de que tenga lugar el debate parlamentario.

Montiel ha señalado que no se trata de «buscar responsabilidades» sobre los hechos que han trascendido, sino «una reflexión de largo alcance» y ver «qué ha fallado y qué sigue fallando» en esos centros con una comisión «que no se eternice». Además, ha indicado que no quieren que esta comisión se aplace pero tampoco que sirva «para eludir otras como la de Taula o la financiación del PPCV».

El síndic de Podemos ha subrayado que esta es una línea propia de su grupo y que «probablemente» no votarán a favor en el pleno de la semana que viene de ninguna de las propuestas del resto de partidos, ya que tampoco la mesa de trabajo planteada por PSPV y Compromís es un instrumento contemplado en el reglamento de las Cortes. «Ha habido una demora a la hora de actuar y crear una mesa de trabajo es algo que realmente no soluciona el problema», ha comentado. Aunque no ha sondeado por el momento al PSPV ni a Compromís para esta nueva propuesta, ha señalado que «se podrá hablar».

Desde la coalición, sin embargo, no han parecido recibir de muy buena gana la iniciativa de la formación morada y le han echado en cara que no avisaran de su propuesta. En todo caso, su portavoz, Fran Ferri, ha definido la comisión de estudio como «complementaria» a la mesa de trabajo y se ha escudado en el calendario puesto que esta última podría tener incluso ya sus conclusiones cuando la primera comenzara a andar.

Así, ha indicado que que estudiarán el voto y ha defendido que desde el Consell se ha actuado en este tema «con celeridad y la discreción que tocaba». Además, ha subrayado que la propuesta de investigar lo que ha ocurrido con una mesa de trabajo es «más productiva» porque aunque sería externa a las Cortes, con la participación de los grupos, se podría poner en marcha el próximo jueves si es aprobada.

Desde el PSPV, su síndic, Manolo Mata, ha tirado de ironía para recordar que sólo queda por plantear una subcomisión, en referencia a la división de propuestas de los grupos. En el caso de los socialistas, ha asegurado que aún no tienen una postura definitiva, aunque la comisión de investigación es la que «menos gusta» porque aunque tiene como ventaja la obligatoriedad de comparecer si se es citado, tiene «demasiadas esquinas» en temas como la protección de la intimidad o la participación de personas que están inmersas en procesos judiciales.

Los populares, por su parte, han criticado la «desvergüenza tripartita» al plantear un análisis del problema y no «buscar responsabilidades» cuando se está hablando de «sus niños», ha expresado el portavoz adjunto, Jorge Bellver, quien ha remarcado que «no tienen ningún interés en tomar medidas para corregir el problema» y ha cuestionado la «incongruencia» de defender la comisión de investigación y posteriormente echarse atrás.