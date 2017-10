Política Podemos avisa de que «a día de hoy» no apoyará los Presupuestos del Consell para 2018 La formación morada no descarta que la votación de las cuentas se pudiera prorrogar

Tras las primeras conversaciones entre Podemos y el Consell para elaborar los Presupuestos de la Generalitat del próximo año, la formación morada ya ha lanzado su advertencia: no están en disposición de apoyar las cuentas de 2018 «a día de hoy». El secretario general de Podemos en la Comunidad Valenciana, Antonio Estañ, ha transmitido esta amenaza tras mantener una reunión con las consellerias para cerrar un acuerdo que todavía no ha llegado. En este sentido, ha alertado de que sería «muy preocupante» que estas cuentas «no se aprobaran a la primera», por lo que incluso no descartan que la votación se pudiera prorrogar hasta que no llegue ese pacto.

El dirigente de la formación morada ha asegurado que tienen una «predisposición total» a aprobar los terceros Presupuestos de esta legislatura y espera que en la semana que queda hasta que se presenten las cuentas pueda haber acuerdo, pero ha lamentado la falta de una respuesta «más decidida» del Consell a sus propuestas.

Las medidas que pide Podemos, cuantificadas en 300 millones de euros, incluyen más ayudas al alquiler de vivienda, ampliar el acceso a medicamentos en caso de pobreza farmacológica y un cambio del modelo productivo, donde incluye la tasa turística que presentará en forma de enmienda a la ley de Acompañamiento.

A su juicio, el problema radica en una «descoordinación» entre las consellerias, una «falta de comunicación» entre las partes y en una «escasez de valentía para tomar decisiones» por parte de «ciertos sectores» del Gobierno valenciano.