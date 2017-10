La pobreza afectÃ³ a mÃ¡s de un millÃ³n y medio de personas en la Comunidad Valenciana en 2016

Más de un millón y medio de personas se vieron afectadas por la pobreza en la Comunidad Valenciana en el pasado año (1.512.790 personas), un 2,4% menos que en 2015, aunque los índices de pobreza severa se mantuvieron en el entorno del 8%. A pesar de que esta cifra ha disminuido en un año, el riesgo de pobreza y exclusión social sigue siendo alto, y se situó el pasado año en la Comunidad en el 30,5%, 2,6 puntos por encima de la media nacional.

Estos son algunos de los datos del último informe de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza (EAPN), que señala que en España casi 13 millones de personas, el 27,9 % de la población, se encontraban en riesgo de pobreza o exclusión social en 2016 (345.000 personas menos que en 2015) y que la pobreza ha aumentado en general, ya que hay colectivos que no mejoran.

El VII Informe 'El Estado de la Pobreza. Seguimiento del indicador de riesgo de pobreza y exclusión social en España 2008 - 2016' destaca que la Comunidad Valenciana es la séptima autonomía con la tasa media de pobreza y/o exclusión más alta, del 30,5 % frente al 27,9 % de la media española.

Además, es la octava autonomía donde más ha crecido la pobreza y exclusión en el período 2008-2016, ya que se ha pasado de 1.383.140 personas en riesgo de pobreza y/o exclusión en 2008 a 1.512.790 en 2016.

Respecto a las cifras de 2015, cuando se contabilizaron 1.638.647 personas en riesgo de pobreza y/o exclusión, se ha experimentado una reducción del indicador del 2,4% en el último año, lo que significa que hay 125.857 personas menos en esta situación.

Foto de archivo de personas pobres en las calles de Valencia - ROBER SOLSONA

Enquistamiento

Sin embargo, la tasa de pobreza severa (personas que cobran menos de 342 euros al mes), se ha reducido apenas 2 décimas en el último año, pasando del 8 % en 2015 al 7,8 % en 2016, y ha aumentado el número de personas con privación material severa.

Esto significa que a pesar de la reducción de la tasa de riesgo de pobreza y exclusión, en la Comunidad Valenciana existe un "enquistamiento" de los índices de pobreza severa en torno al 8 % unido a un aumento de la privación material severa.

Según el informe, un 24,4 % de personas en la Comunidad Valenciana (1.210.232 personas) vive bajo el umbral de pobreza (con menos de 684 euros al mes), frente al 25,3 % de 2015 y el 26,2 % de 2014, lo que significa una reducción del 0'9 % del nivel de pobreza en el último año (en términos absolutos de cerca de 50.000 personas).

En el año 2016, el 7,5 % de la población en la Comunidad Valenciana ha vivido en situación de privación material severa, es decir, no pudo hacer frente a al menos cuatro de nueve conceptos o ítems de consumo básico definidos a nivel europeo.

La tasa ha aumentado respecto a 2015 cuando esta situación la padecía el 6,7 % de la población, sin embargo está algo más lejos de las cifras de 2014 cuando la tasa era del 11,3 %. En términos absolutos, unas 371.998 personas viven en situación de Privación Material Severa en la C.Valenciana, 38.292 más que en 2015.

Capacidad para afrontar gastos

Respecto a los ítems de consumo, el 2,9 % de la población no puede permitirse una comida de carne, pollo o pescado cada 2 días; el 20,2% no puede mantener la vivienda a temperatura adecuada; el 43,8 % de la población no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos; el 12,3 % tiene retrasos en el pago de gastos del hogar y el 44,9 % no puede permitirse ir de vacaciones al menos una semana al año.

Además, el 69,3 % de la población experimenta dificultades para llegar a fin de mes y una de cada cuatro (25,7 %) lo hace con 'mucha dificultad'.

Según el informe, el 14,6 % de la población menor de 60 años residente en la Comunidad Valenciana vive en hogares con baja intensidad de empleo, donde cada adulto trabaja de media sólo una hora y media al día, y destaca que desde el año 2012, un total de 169.298 personas extranjeras han abandonado la Comunidad Valenciana.