El pleno de la Diputación de Alicante rechaza reprobar al presidente por la denuncia de una funcionaria de Calpe

El pleno de la Diputación de Alicante ha rechazado la reprobación del presidente popular de la institución, César Sánchez. La propuesta la ha elevado a lpleno el grupo de Esquerra Unida a tenor de la denuncia elevada por la fiscalía de Dénia por los delitos de malversación de caudales públicos y coacciones, ante una denuncia previa de una empleada interina del consistorio de Calpe, del que Sánchez es alcalde, por supuestamente hacerla trabajar para su campaña electoral en los comicios de 2015.

La reprobación ha sido rechazada por el grupo del PP y el edil no adscrito, Fernando Sepulcre; mientras que el PSPV se ha abstenido y Esquerra Unida solo ha contado con el respaldo de Compromís.

La diputada provincial Raquel Pérez ha argumentado su propuesta en que César Sánchez comenzó con un discurso de toma de posesión "integrador" y "negociador" que "sorprendió". "Pero fue todo un espejismo en el desierto de esta Diputación. Y como en todo desierto hay escorpiones y alacranes, y su naturaleza les obliga a picar", ha dicho Pérez, que ha valorado que el balance del mandato le lleva a pedir la reprobación.

Reparto de subvenciones

Ha expuesto que el equipo de Gobierno no ha trabajado los presupuestos de estos dos años con la oposición; ha hablado del reparto de subvenciones nominativas para pueblos del PP; de tres millones a dedo para las rotondas "de su pueblo" -Calpe-; de impedir "autoritariamente" el debate de temas espinosos para su partido en numerosas ocasiones; de "la utilización partidista de los recursos públicos en denuncias a otras instituciones, llevamos más de 50.000 euros en denuncias a la Generalitat, que se está ahorrando su partido en las Corts y minorándolos de los municipios"; de "una actitud déspota en la comisión de investigación"; y del "hurto deliberado a las corporaciones locales con el rechazo al Fondo de Cooperación".

"Y todo con el apoyo de un tránsfuga que mantiene a este gobierno", ha seguido Raquel Pérez, que ha tachado a Fernando Sepulcre, diputado no adscrito, de "traidor".

"Llegamos a la investigación directa de la utilización de recursos públicos de la campaña electoral de su pueblo", ha afirmado la diputada sobre la denuncia del fiscal de Dénia y ha agregado: "Por la nefasta gestión de estos dos años, y en el ecuador de la legislatura, EUPV le pedimos que se aparte de ese sillón, que dignifique esta institución sacando al traidor, resuelva su situación jurídica y empiece a trabajar por los municipios".

Por su parte, desde Compromís, Gerard Fullana, ha respaldado la reprobación aunque ha planteado que las responsabilidades políticas deberían "desplazarse a la apertura de juicio oral; la imputación o como mínimo a que el presidente dé explicaciones".

No obstante, ha basado su apoyo en que se reprueba al PP y a César Sánchez por "la gestión política". "Le reprobamos por lo que representa antes de ser presidente: asesor de (Francisco) Camps, diputado palmero del peor PP de la historia, máximo responsable de RTVV con 1.200 millones de deuda, número 3 del PP en la época del 'dopping' de las campañas como responsable de acción electoral". Y porque "no ha hecho nada de lo que dijo que haría" en la Diputación y "por comprar a un diputado tránsfuga", ha agregado.

Desde el PSPV, José Chulvi, ha argumentado la abstención socialista en que la propuesta de EUPV se centraba en la denuncia de fiscalía y no "sobre otras cuestiones de la gestión del día a día de la Diputación". "Lo que viene aquí es en base a una denuncia del fiscal al juez y que a día de hoy consideramos que no hay nada más que ese traslado. En tanto no se produzca una situación diferente, de investigado, consideramos que no es el momento de traer a este pleno esta reprobación", ha dicho.

Por ello, ha opinado que si se produce una aceptación de la denuncia se estudiará qué medidas tomar.

El diputado no adscrito, Fernando Sepulcre, ha tomado la palabra para defenderse "después de la intervención de la pirómana de Iglesias, insultando como siempre con alacranes, escorpiones, traidores y tránsfugas". Así, le ha achacado que no haya reclamado la reprobación de otros diputados "también imputados", y de hablar de dinero cuando "fue la primera que se llevó todo el dinero de la asignación a grupos políticos".

Finalmente, el portavoz popular, Carlos Castillo, ha agradecido al PSPV "su coherencia" ya que ha entendido, que de lo contrario, habría que reprobar al alcalde de Alicante, el socialista Gabriel Echávarri, denunciado por el PP a raíz de las 25 facturas de la Concejalía de Comercio anuladas y que investiga la Fiscalía Anticorrupción.

Castillo ha atacado a Raquel Pérez, de la que ha recordado que ha sido expulsada del grupo de EUPV en El Campello y de tener "problemas" con su asesor en la Diputación y ha opinado que en su grupo la tratan de "carga pública" en lugar de "cargo público".

Además, ha acusado de "narcisista-nacionalista" a Gerard Fullana (Compromís) porque "cada vez que tiene la oportunidad de coger el micrófono, hace su propio circo"; y ha esperado que repruebe "con la misma vehemencia" al conseller de Educación, Vicent Marzà, "desautorizado en tres ocasiones con tres autos por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana suspendiendo de manera cautelar el famoso decreto de chantaje lingüístico que usted y su familia defienden".