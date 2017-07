La izquierda siempre ha disentido más con sus correligionarios que la derecha. ¿Más demócratas? no, pero son más dados al lío, al capricho personal, a expresar públicamente su desunión y a crear caos, manifestando una heterogeneidad que ha llevado a la confusión muchas veces, como la que está provocando Pedro Sánchez con la versión propia a la hora de aplicar la ley en el asunto catalán, muy alejada a la que expuso Felipe González en el diálogo de ex presidentes del gobierno de España, organizada por el grupo Vocento el pasado miércoles, el cual abogaba por ejecutar gradualmente el Art. 155 de la Constitución Española. Reñir, discutir, o barajar otras opciones en el seno de una misma formación política, no es patrimonio exclusivo de la izquierda como comprobamos al divertirnos últimamente con la beligerancia entre Montoro y Soria, aunque no es lo común en las filas conservadoras.

Valencia se ha convertido en estas últimas horas, en el paradigma del follón gubernamental de signo progresista. A la batalla entre la concejal Menguzzato y nuestro célebre Fuset por el accidente mortal en Viveros, hay que añadir el tirón de orejas de Montiel al Consell, o el pulso de los socialistas valencianos por el poder territorial con insultos, guerra sucia en las redes sociales y desmanes verbales contra Ximo Puig, aunque su contrincante para dirigir el socialismo valenciano, Rafa García, se ha desmarcado de esta campaña difamatoria hacia el actual secretario general del PSPV, susanista y Molt Honorable Presidente de la Generalitat Valenciana.

Sinceramente les digo que no recuerdo en los años que tengo, ninguna etapa tan pobre y baja en relevancia de nuestra autonomía. El Pacto del Botánico nos ha relegado a una región de cuarta, dentro de la España “Plurinacional” del nuevo Sánchez. Viendo la “altura” política de quienes gobiernan en la siniestra, y quienes les fiscalizan desde la diestra, uno se pregunta si el exilio será tan malo como lo pintan…