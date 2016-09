Pedro Sánchez ensalza con un mensaje en catalán a Ximo Puig por su alianza con Carles Puigdemont

Un guiño a uno de los «barones» socialistas a través de las redes sociales. El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha elogiado este martes el paso dado por el presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, de abrir una canal de colaboración con la Generalitat de Cataluña en diversos ámbitos, a pesar del proceso independentista impulsado por el Ejecutivo de Carles Puigdemont.

"Cuando la política y el diálogo se abren camino, surgen iniciativas como la liderada por Ximo Puig para reconstruir las relaciones con Cataluña", ha subrayado Sánchez en un mensaje en catalán en su cuenta de la red social de Twitter.

Quan la politica i el dialeg s'obren camí surten iniciatives com la liderada per @ximopuig per reconstruir les relacions amb Catalunya.