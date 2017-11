Sanidad Parkinson Valencia obtiene más de dos mil firmas en 24 horas contra los recortes de la Conselleria La asociación denuncia que, de eliminar la subvención que Carmen Montón tiene previsto para 2018, 2.500 enfermos se quedarán sin terapia

ABC

La asociación Parkinson Valencia ha decidido dar un paso más en su denuncia del recorte presupuestario que la Conselleria tiene previsto en los presupuestos para este año, una medida que dejará a 2.500 pacientes sin terapia ya que ha decidido eliminar la subvención que recibía la asociación desde hace 20 años.

La asociación ha realizado un manifiesto de denuncia ciudadana del recorte presupuestario que afecta a los enfermos de párkinson y cuestiona la continuidad de la asociación dejando a más de 2.500 familias sin atención. En este enlace se puede consultar el manifiesto de denuncia realizado a través de la plataforma Change.org, que lleva más de 2.000 firmas en menos de 24h.

En palabras de la Gerente, Bárbara Gil, “tras la excusa de la no concesión de ayudas directas lo que hay es un recorte importante; ya que si bien hasta ahora con esos 50.000 euros se atendía como se podía a una población de 10.000 personas, ahora se pretende atender con la misma cantidad a 20.000. Nosotros con este dinero pagábamos el sueldo de dos fisioterapeutas y un auxiliar, ninguno de ellos a jornada completa. Que nos diga la Conselleria cómo vamos a poder prestar ese servicio de utilidad pública ahora. ¿son estos los criterios de calidad en la atención al paciente que propone la Conselleria?”.

Anuncian movilizaciones

Desde la asociación aseguran que no se van a quedar con los brazos cruzados y, si no obtienen respuesta de aquí al jueves, el próximo lunes, 4 de diciembre se concentrarán frente a la Conselleria de Sanidad a las 11h para reclamar lo que, desde su punto de vista, les pertenece; “que no es más que una atención profesionalizada y terapéutica que garantice una mayor calidad de vida, mayor autonomía y mejor envejecimiento, ya que está demostrado que algunas de estas terapias pueden incluso contribuir a ralentizar la enfermedad”.