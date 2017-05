Una pareja se planta ante Exteriores por su hija retenida en el desierto de Argelia siete años

Una familia de San Miguel de Salinas (Alicante) se concentrará el próximo 22 de mayo, a las doce de la mañana, frente al Ministerio de Asuntos Exteriores para solicitar la "repatriación inmediata" de su hija de acogida, Koria Badbad, "retenida" desde hace siete años en el desierto de Argelia por su familia biológica.

Junto a ellos estarán también los familiares de otras tres chicas que se hallan en la misma situación que Koria Badbad, y que han hecho público su caso dado.

Según ha contado a Efe la madre alicantina de acogida, Bienvenida Campillo, de estos tres casos una cuenta con la nacionalidad española y las otras dos tienen residencia en nuestro país, donde han vivido durante más de diez años.

"Exigimos para todas ellas (las cuatro) las mismas diligencias y trato que el Gobierno de España ha proporcionado a la malagueña María Jiménez Rico y a su pareja de origen egipcio, Shaza Ismail, retenidas contra su voluntad en Turquía, pese a que Shaza no dispone de documentación española", ha añadido Campillo.

El calvario de esta familia, que tuvo a Koria en acogida en San Miguel de Salinas durante diez años, hasta 2010, gracias al programa 'Vacaciones en Paz', comenzó en las navidades de ese año cuando en un viaje junto a su familia de acogida a su país natal, Argelia, fue retenida por su familia biológica y enviada al desierto donde, según esta madre, todavía permanece.

Hablaron con ella

Nada han sabido de ella en los últimos seis años y tres meses hasta que, el pasado abril, la joven de 24 años llamó a su familia de acogida para comunicarles, durante los cuatro minutos que duró conversación y "bajo un guión establecido", que no estaba sola y que su estado de salud no era especialmente bueno.

"Sabemos que está viva y eso para nosotros es lo más importante. Tiene una fuerte anemia que no le han revisado en todo este tiempo y, sabiendo cómo le afecta al resto de órganos, tiene un índice muy alto de muerte súbita", ha alertado Campillo quien, según le contó la joven, no había contactado con la familia porque no tenía móvil y porque había olvidado su número.

En este sentido, la madre de San Miguel de Salinas ha relatado que durante esta conversación la joven le pidió que no dejara de luchar por ella, que pronto se verían y le advirtió: "No preguntes por mí ni te fíes de nadie ni de nada. Sólo créeme a mí y habla conmigo".

Campillo ha recordado que el pasado febrero presentó una denuncia ante el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU contra el Frente Polisario y Argelia, a los que culpa de permitir esta "violación de los derechos humanos" contra Koria Badbad y las otras tres jóvenes.

Al parecer y según ha relatado esta madre, "cuando las niñas han vivido largos periodos de tiempo en España y van a cumplir los 18 años, los padres saharauis son los que deben decidir si dejan a sus hijas decidir sobre su futuro o capturarlas en el Sahara para quedarse con ellas".

"Esto es totalmente una violación flagrante de los derechos humanos -ha continuado- al impedir que puedan elegir libremente sobre su presente y futuro" ya que "incumple varios artículos de la Constitución de la República Árabe Saharaui Democrática, donde se establece, entre otros, que la libertad individual de las personas queda garantizada".

Campillo ha avanzado que, junto a su familia, desea encontrarse con la biológica de Koria Badbad aunque aún no se lo han permitido, pese a que su padre falleció en julio del pasado año.

En torno a este caso, esta madre ha informado de que el pleno del ayuntamiento de San Miguel de Salinas ha aprobado este viernes una propuesta, consensuada previamente entre todos los concejales de la corporación, para pedir la "protección consular" para su hija de acogida, así como para exigir su repatriación y que se respeten sus derechos.