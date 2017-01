Demasiado tiempo llevan esperando las víctimas a que se inauguren las nuevas oficinas. Sí, un año y medio desde que tomó posesión este Consell del Botànic y se anunciaran a bombo y platillo las nuevas Oficinas de Atención a las Víctimas del Delito como una de sus principales iniciativas estrella. “¡Rescatemos a las personas!”, decían continuamente, pero de momento no han rescatado a nadie. Más bien, se han rescatado a ellos mismos.

Como se recoge en la legislación, es deber de los poderes públicos garantizar la protección y el reconocimiento de las personas que sufren. Faltaría más. ¿Para qué hemos venido aquí si no? ¿Acaso no es esa una de nuestras funciones más loables? Al parecer todos no pensamos igual, y a la vista está. Hemos tenido que esperar hasta el 4 de noviembre para que estas oficinas se aprobaran por Decreto. Ahora, pongan los medios y el interés que se requieren para cumplirlo y no lo dilaten más, por favor.

Dejen de repartir falsas expectativas y pónganse a trabajar con ganas, sitúense en la piel de esas víctimas, empaticen con ellas de una vez. Son menores de edad que han sufrido malos tratos, ciudadanos que han sido discriminados por su orientación sexual, que se les ha dejado de lado por tener una discapacidad o mujeres víctimas de violencia de género, entre otros dramáticos casos.

Leyes, Reales Decretos y buenas intenciones no faltan. Ahora que ya lo tenemos todo, pongan las oficinas en marcha de una vez, atiéndanles, háganles conocer sus derechos, creen políticas eficientes, bajen las ideas de los despachos a cada caso particular. Escuchen sus historias, los problemas que actualmente sufren, que os cuenten las dificultades a las que se enfrentan diariamente.

Paradójico resulta poder reclamarles aquello de lo que se creen tan seguros que hasta incluso se han atrevido a llevar en las siglas de sus partidos. Sin compromiso, sin parecer que unidos puedan y sin apoyar las políticas sociales como debieran, así parece que tenemos a día de hoy la Generalitat Valenciana.

¿Es esa la justicia que queremos para la ciudadanía? ¿Es esa la justicia que merecen las víctimas? ¿Es esa la justicia a tres que promulgan los del Botànic? Grave me parece que una ley pueda quedarse medio ignorada en un cajón. Incomprensible si se trata de medidas para proteger a los más vulnerables. Reflexionen y actúen, por favor, que ya va siendo hora.