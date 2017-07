Padres catÃ³licos piden la dimisiÃ³n de MarzÃ  por Â«sembrar el caosÂ» y no querer dialogar

La Federación Católica de Asociaciones de Padres de Alumnos (FCAPA) ha exigido la dimisión del conseller de Educación, Vicent Marzà, y de todo su equipo directivo por su "nula" voluntad de diálogo y de debate con el sector y por sus "imposiciones ideológicas".

En un comunicado, la federación asegura que han preferido "sembrar caos y confusión antes que reconocer sus errores" y sentarse a dialogar y buscar soluciones ante el decreto de plurilingüismo.

FCAPA "no está en contra del estudio, conocimiento y uso del valenciano; no está en contra de la necesidad de dominar el mayor número posible de lenguas; no está en contra del estudio, el conocimiento y el esfuerzo", asegura.

"De lo que estamos en contra es de las imposiciones ideológicas y del recorte de derechos y libertades. La cuestión no es valenciano sí o no, ni plurilingüismo sí o no, la cuestión es respetar el Estado de Derecho y el ordenamiento jurídico", añaden.

La federación indica que todas las políticas educativas del Gobierno valenciano se han caracterizado desde el principio de su mandato y en todos los ámbitos y niveles "por su marcado sesgo ideológico y por su nula voluntad de diálogo abierto y de debate con la totalidad del sector".

Ello ha generado "conflictos, ruptura y división" en la comunidad educativa, en muchas ocasiones incluso con las organizaciones "más afines y partidarias" de la política de la Conselleria, señalan, en cuestiones como la gestión de Xarxa Llibres, la jornada continua, la eliminación del distrito único, la modificación de las normas de admisión de alumnos, el arreglo escolar conjunto, la cuestión de los interinos o los profesores de Religión.

También cita la acreditación del valenciano para los docentes, la educación concertada, la eliminación de conciertos y el recorte de aulas y el plurilingüismo, asuntos que se han llevado a los tribunales y al Síndic de Greuges.

FCAPA ha exigido al conseller que adopte con carácter de urgencia las medidas necesarias que tiendan a restablecer el lugar que debe ocupar la Filosofía, como materia específica y obligatoria, en las asignaturas correspondientes en cada caso, en el currículum educativo.