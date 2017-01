PSPV: Â«El PP no va a tapar sus mÃºltiples casos de corrupciÃ³n con denuncias estrafalariasÂ»

Pablo Seguí, portavoz socialista en la Dipuitación de Valencia, ha lanzado duras críticas al Partido Popular en la Comunidad Valenciana tras conocerse el archivo de la denuncia del PP contra la gestión de Divalterra. Al respecto, ha señalado que supone “un nuevo fracaso político y penal” de la portavoz ‘popular’ en la Diputación de Valencia, Mª Carmen Contelles, y del diputado Rafael Soler, miembro del consejo de la empresa pública por el PP y ex gerente de Imelsa, cuya “obsesión por encontrar un nuevo yonki del dinero les está haciendo presentar denuncias sin fundamento y caer en el ridículo más espantoso”.

Seguí cree que lo único que han logrado Contelles y Soler es “establecer un nuevo récord: el del tiempo de archivo de una denuncia por parte de un fiscal”. “¿Cómo sería la denuncia?”, ha ironizado Seguí, que ha continuado diciendo que “por muchas cortinas de humo que quieran lanzar, el PP no podrá ocultar que el 25% de su grupo en la Diputación tiene causas penales pendientes y que la señora Contelles aún no ha explicado qué relación guarda con el Caso Púnica”.

Para el portavoz socialista en la Diputación de Valencia, Rafael Soler, ex gerente de Imelsa y uno de los impulsores de la denuncia archivada, “en lugar de enredar en la Fiscalía, debería aclarar su gestión en Imelsa, que su partido convirtió en un instrumento de corrupción masiva”.

Pablo Seguí ha recordado que “cuando se conoció la denuncia ya les advertimos que todo iba a quedar en nada, como así ha sido, porque no había nada”. El portavoz socialista ha declarado que si el PP cree que “haciendo perder el tiempo a la Fiscalía con denuncias estrafalarias sus múltiples casos de corrupción van a quedar impunes es que desconoce la profesionalidad de los fiscales y de los jueces”, y ha añadido que si los ‘populares’ hubieran actuado con la transparencia y la dignidad con la que se está gestionando actualmente la empresa pública, "seguro que no se hubiera producido la detención de la cúpula del PP en la Diputación de Valencia como si de una organización criminal se tratara y las valencianas y valencianos no hubiéramos sentido tanta vergüenza de nuestros dirigentes políticos".

Para los socialistas, la portavoz del PP debería ser la primera en "pedir perdón por casos como Taula o Púnica, del que ella no es ajena, en lugar de estar obsesionada con encontrar un yonki del dinero como parapeto a sus casos de presunta corrupción", han señalado.