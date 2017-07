Once aÃ±os del accidente del Metro de Valencia: Â«El tiempo pasa pero tenemos las mismas preguntasÂ»

La presidenta de la Asociación de Víctimas del Metro 3 de Julio (AVM3J), Rosa Garrote, ha afirmado este lunes, en el acto de conmemoración del decimoprimer aniversario del accidente en la línea 1 de Metrovalencia en el que murieron 43 personas y resultaron heridas otras 47, que aunque "el tiempo pasa" esta entidad tiene "las mismas inquietudes, las mismas preguntas y las mismas dudas" que en 2006 "porque nos encontramos a día de hoy en el mismo momento judicial".

"La jueza se empeña en que la única responsabilidad es del conductor porque la única causa que ella ve del accidente es la velocidad. Nosotros no estamos de acuerdo. Denunciamos que el accidente se pudo evitar y que si ocurrió fue por una mala planificación de la empresa --Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV)-- no por el conductor", ha planteado Garrote en declaraciones a los medios de comunicación.

Así, ha destacado que la AVM3J pretende que "se investigue más" y que se tengan en cuenta "todas las posibles circunstancias, además de la velocidad", que pudieron producir el siniestro el 3 de julio de 2006. "Que se tenga en cuenta la falta de seguridad, que FGV no cumplía la ley de prevención del riesgo, que no lo evitó y que ocurrió, como consecuencia, el accidente. Por tanto, la responsabilidad es de la empresa, no del conductor", ha apuntado.

La AVM3J ha celebrado a las 13.06 horas de este lunes, coincidiendo con el momento en el que hace once años se produjo el accidente, un acto en recuerdo a los fallecidos y los heridos. El homenaje ha tenido lugar en el jardín de València en el que está ubicado el monumento en recuerdo de las víctimas, situado en la esquina de las calles Roïs de Corella y San Vicente de esta ciudad.

En este enclave, ubicado en el punto que se encuentra sobre la curva del siniestro, se ha depositado un gran ramo de rosas rojas con una cinta en la que se podía leer 'Os recordamos AVM3J' junto a un cartel con la palabra 'Justicia!'. Tras este centro se han colocado otros ramos, algunos con el nombre de fallecidos y palabras de recuerdo. Asimismo, en el monumento en recuerdo a los muertos, que exhibe 43 relojes parados a las 13.06 horas, se podían ver carteles pidiendo justicia.

Los asistentes al acto han guardado cinco minutos de silencio en recuerdo de las víctimas y han acabado su homenaje con un aplauso. Junto a familiares y ciudadanos anónimos han asistido a esta convocatoria el presidente de las Corts Valencianes, Enric Morera, que ha entregado a Garrote una copia del dictamen que la Cámara autonómica ha enviado a la Fiscalía con las conclusiones de la comisión de investigación del accidente del metro.

Además, han estado presentes la socialista Carmen Alborch y parlamentarios de las Corts como la portavoz adjunta de Podemos, Fabiola Meco; el diputado de Compromís, Juan Ponce, y el diputado de Ciudadanos, Toni Subiela. Los políticos asistentes han participado en los cinco minutos de silencio pero ninguno ha hecho intervención pública y tampoco declaraciones a los periodistas.

La presidenta de la AVM3J ha comentado que "el acto iba a ser en principio una cosa íntima y personal de los familiares" pero ha señalado que "como ha coincidido con las últimas novedades de la instrucción judicial" la entidad "no ha querido dejar pasar la oportunidad de comentarlas".

A este respecto, ha considerado "increíble" que la titular del juzgado de instrucción número 21 de València, encargado de instruir la causa del accidente, "pida el archivo cuando hay pruebas que realizar todavía que pueden incidir en la responsabilidad de FGV en cuanto al plan de prevención y medidas de seguridad" y "sin tener esos resultados".

"Para ella no tiene nada que ver si FGV cumplió la ley de prevención, por qué no evitó el riesgo, si tenía conocimiento del riesgo y no lo evitó, por qué no estaba puesta la baliza. La juez se ciñe a que la única causa es la velocidad y como tal, que el único responsable es el conductor", ha censurado Garrote. Ha afirmado que tanto ahora como en 2006 la AVM3J dice que aunque "la velocidad es evidente" hay que tener en cuenta que "se podía evitar que el tren alcanzara una velocidad tan excesiva".

"FGV contaba con las medidas de seguridad, las tenía instaladas en las otras línea para controlar la velocidad e impedir un exceso de velocidad. En la línea 1 había una baliza pero solo para controlar la entrada al andén, no tenía en cuenta que antes de entrar en el andén había una curva que estaba totalmente desprotegida", ha dicho, al tiempo que ha estimado que "no proteger e instalar una medida para proteger la curva es un fallo de la dirección de FGV, no del conductor".

Rosa Garrote ha insistido en la petición que la asociación hace para "que se siga investigando en esa línea y teniendo en cuenta todas las circunstancias" como "causas posibles del accidente" para que "se señalen las responsabilidades más allá del conductor". Ha recordado que la AVM3J y el ministerio fiscal han recurrido, tanto ante el juzgado como después ante la Audiencia Provincial, contra el archivo de la causa y pidiendo la continuidad de la investigación.

Imagen del acto celebrado este lunes en Valencia - EFE

Igualmente, ha censurado que "los informes sobre los que la jueza se basa para decir que no hay nada que incidió en el accidente más allá de la velocidad los haya realizado el perito imputado en el accidente del Alvia --en Galicia-- como técnico encargado de la seguridad" y ha precisado que en ese detalle basan sus recursos la asociación y el ministerio fiscal.

"Es incompatible estar imputado en un accidente, en una causa como jefe de seguridad por no haber tenido en cuenta la seguridad de la vía y solo la seguridad del maquinista y que en València tenga que analizar las mismas circunstancias, si era necesario que en la vía hubiera alguna medida técnica de seguridad. No va a tirar piedras sobre su propio tejado y va a priorizar no la investigación sino defender su actuación en Galicia", ha manifestado Garrote, que ha pedido "técnicos independientes" y una "investigación justa".