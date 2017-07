Oltra opina que hay que volver al Estatuto de Autonomía para arreglar el problema catalán

La vicepresidenta del Gobierno valenciano, Mónica Oltra, ha considerado que en el debate sobre Cataluña hay que volver "al punto de origen" y dialogar sobre la "arbitrariedad" que supuso anular artículos del Estatuto de Autonomía catalán que no se recurrieron en el Estatuto andaluz.

"Si no volvemos al origen, esto no se va a arreglar", ha señalado Oltra durante "Los Desayunos de EFE en el Colegio de Abogados de Valencia", donde ha indicado que la forma de actuar del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de "meter los problemas en un cajón" y cerrarlo a la espera de que se arreglen no funciona.

"Cuando metes un problema en un cajón es como cuando metes un plátano en un cajón: ábrelo a los dos meses y verás como está, y lo que sale del cajón", ha aseverado.

En su opinión, con el problema catalán hace falta "todo un proceso de diálogo que no se ha producido" durante los últimos años, y que ha supuesto "una pérdida de tiempo político muy valioso".

Respecto a la petición del referéndum, Oltra considera que sería "el paso final" de todo un proceso, en el que hay que empezar por solucionar el sistema de financiación, volver al Estatuto catalán y abrir una vía de negociación política.

Y si finalmente, ha añadido, después de todo eso la gente de Cataluña sigue pidiendo que quiere decidir, "esto en los países civilizados se soluciona poniendo una urna", pero ha insistido en que este es "el final del proceso, no el principio", y no se puede "empezar la casa por el tejado".

"La gente al final tiene derecho a expresar política y democráticamente su opinión, y eso en democracia se hace con una urna. Porque si no se hace con una urna y en democracia, pues lo pronósticos siempre son peores", ha aseverado.

Oltra ha indicado que para la población catalana fue "un mazazo terrible" que el Tribunal Constitucional anulara artículos del Estatuto que en otras comunidades no se han recurrido, pues eso "enfada a la gente" al generar "agravios comparativos que no tienen explicación".