Oltra se muestra convencida de que la próxima semana habrá Presupuestos para 2018

La vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, se ha mostrado "convencida" de que habrá presupuestos de la Generalitat para 2018 y, ante las dudas sobre el apoyo manifestadas por Podemos, ha indicado que "tiene toda su lógica" que esta formación, tercera 'pata' del Acord del Botànic, quiera ser "protagonista" en la confección de las cuentas.

"El Acord del Botànic tiene tres patas aunque en el gobierno estemos dos y legítimamente las tres fuerzas quieren ser protagonistas", ha dicho en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, en la que ha remarcado que presupuestos "tiene que haber" porque de lo contrario no se podrían desarrollar las políticas de ese acuerdo y hay "grandes retos" que afrontar en 2018.

Sobre el escenario que se baraja en estos momentos, Oltra ha indicado que es el de aprobar los presupuestos el 31 de octubre para comenzar su tramitación parlamentaria, con el respaldo en sus líneas generales de PSPV, Compromís y Podemos, lo que "no quiere decir que después no haya enmiendas" por cualquiera de las tres formaciones y "ajustes finos" en el texto.

Asimismo, preguntada sobre la tensión generada sobre esta cuestión, ha indicado que existe, como en el estrés, una tensión buena y otra mala y están "en la tensión buena", que es normal porque están "vivos", ha dicho.

"Si no fuera así tendríamos la sangre de horchata", ha advertido la portavoz del Ejecutivo valenciano, que ha indicado que cada departamento intenta "rascar" de las cuentas lo máximo posible y está "peleando", como es lógico, para poder desarrollar sus objetivos. "Todo el mundo está peleando, eso es bueno, si no seríamos unos semaos", ha agregado.

En relación a la oferta planteada tanto por parte del PP como de Ciudadanos para pactar las cuentas, Oltra ha afirmado que no y ha recordado que ambas formaciones están fuera del Acord del Botànic. No obstante, ha indicado que pueden alcanzarse acuerdos puntuales, especialmente con Ciudadanos, que parece que son "más sensatos". El PP, ha agregado, no apuesta por "rescatar personas" porque ellos "eran más de rescatar bancos".

También ha puntualizado que cuando se especula con la prórroga de presupuestos "parece que sea una cosa de siglos", pero está convencida de que el 31 estarán listos. "Pero igual es el 1, si hacen falta 24 horas más, será el 1 y trabajaremos 24 horas más", ha concluido.