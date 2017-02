El próximo viernes 17 partirá del Puerto de Valencia el III Crucero Zombie a bordo del ferry Nápoles de Baleària rumbo a Ibiza. Un año más los fans del movimiento Zombie y de los real games tienen la oportunidad de vivir una experiencia única. Un escenario inusual donde convertirse en protagonistas de su propia película. A las 21.30 comienza la travesía y durante 4 horas más de un centenar de jugadores deberán intentar sobrevivir al ataque de los zombies de World Real Games, empresa organizadora del evento y creadora de Survival Zombie, el real game que ya han disfrutado más de 80.000 personas en toda España.

Esta nueva edición del Crucero Zombie contará con varias escenas que se realizan desde que los participantes entran en el barco de Baleària, utilizando para ello todas las estancias del buque, de 186 metros de eslora y una capacidad para 1.000 pasajeros. De esta forma, cada metro que recorren supone un reto o prueba que los participantes han de superar para conseguir que los zombies no infecten el barco.

Esta tercera travesía será más dinámica y terrorífica, una experiencia 360 grados para todos los jugadores. Y es que no hay ningún juego comparable a este viaje. “Al celebrarse en un evento cerrado y no al aire libre como las ediciones Survival Zombie normales, los participantes sentirán el agobio real porque no pueden escapar mientras el barco navega, además hay pasillos estrechos y pocos sitios donde poderse esconder. Por ello, es una de las ediciones en las que mueren más supervivientes y es una experiencia única”, señalaba Javier Rodríguez, director de Survival España.

La salida de este crucero está prevista el próximo 17 de febrero a las 21:45h del puerto de Valencia y su llegada a las 3 horas de la madrugada al puerto de Ibiza. Una vez en tierra, el ataque de los zombies no habrá terminado porque tendrá lugar la edición Survival Zombie Ses Païsses.

Ataque zombie por mar... y también por tierra

Una vez llegados a tierra firme, a partir de las 23 horas del 18 de febrero, tendrá lugar una nueva edición de Survival Zombie en la localidad ibicenca de Sant Antoni de Portmany, en la zona de Ses Païsses. Este real game mezcla la gincana, el teatro interactivo y el deporte, en la que los participantes tienen que logran superar las pruebas que se escenificarán en diferentes localizaciones de este municipio.

De esta forma, los participantes podrán disfrutar de una aventura completa durante todo un fin de semana, del 17 al 19 de febrero. Aunque también existe la posibilidad de asistir solo a la edición en tierra firme. Las entradas para poder disfrutar de este juego en Ibiza capital se pueden adquirir en la web de Survival Zombie y en entradium. Los packs para poder disfrutar de este “crucero zombie” se pueden adquirir en la web de Survival Zombie y en entradium.