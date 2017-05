Nuria Espert regresa al Teatro Principal de Valencia con Â«IncendiosÂ»

La veterana actriz Nuria Espert llega este jueves al Teatro Principal de València con 'Incendios' de Wadji Mouawd, para "recobrar el amor teatral que había en Valencia, un cariño verdadero, que no sé si existe todavía, me temo que no tanto", ha apuntado.

La actriz, que ha evocado los lazos que le unen a este teatro, ha asegurado que su marido, Armando Moreno, que lo dirigió durante dos temporadas, "lo adoraba". Es un espacio "lleno de recuerdos cariñosos" para ella pero que "ha pasado muchas vicisitudes" y teme que "se haya destruido todo aquello que costó más de 30 años construir".

Así lo ha manifestado este jueves durante la presentación de 'Incendios' en el Principal de València, donde llega tras una extensa gira internacional para quedarse en la ciudad hasta el 21 de mayo y dejar una "profundísima huella" que prenderá fuego en el interior de los espectadores, ha augurado.

Bajo la dirección de Mario Gas, completan el reparto Laia Marull, Carlota Olcina, Àlex García, Ramón Barea, además de Alberto Iglesias, Lucía Barrado y Germán Torres, estos últimos también presentes en la rueda de prensa junto a la productora Pilar Yzguirre y el director adjunto de artes escénicas del Institut Valencià de Cultura (IVC), Roberto García.

'Incendios' es un "drama en estado puro" que se extiende a varias generaciones. Los ocho actores dan vida a 23 personajes en un montaje que retrata el conflicto del ser humano frente a las religiones, las tierras o las razas y obliga a reflexionar sobre el dolor y el perdón.