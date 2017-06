El Â«nÃºmero 2Â» del PP de Valencia niega Â«insulto algunoÂ» hacia Bonig en la grabaciÃ³n

El «número 2» del PP en la provincia de Valencia, Vicente Ferrer, ha decidido emitir este martes un comunicado después de que trascendiera la filtración de una grabación suya durante una cena de partido en la que atacaba abiertamente a la presidenta regional de los populares, Isabel Bonig.

Con ánimo de «zanjar la polémica», ha querido dejar constancia de que la intervención se produjo en «una reunión interna de partido y a preguntas de un militantes». En este sentido, ha señalado que durante su respuesta «no hubo menosprecio ni insulto alguno hacia Bonig».

«Si algún militante se ha podido sentir molesto u ofendido, lo lamento profundamente y me disculpo, porque no ha sido en ningún momento mi intención. No es mi costumbre faltarle el respeto a ningún compañero», ha señalado.

Durante su intervención en la cena del pasado jueves, Ferrer explicó los motivos por los que entiende que se encuentran metidos en el «lío» de la guerra entre Vicente Betoret y Mari Carmen Contelles para dirigir el PP de la provincia de Valencia con un congreso todavía sin convocar.

Uno de ellos, expuso, fue el desacuerdo con la llamada «línea roja» de Bonig -a quien trasladó su disconformidad- de expulsión del partido ante la imputación en lugar de ante el juicio oral. Otro fue que el caso Taula apuntara en un principio a Betoret como implicado en los hechos, aunque nunca resultó imputado. Una cuestión por la que Ferrer considera que el presidente provincial del PP fue «machacado» al aventurar de antemano que tendría que dimitir.

En su opinión, hubo «una serie» de personas en la Diputación que se lo creyeron y se «asustaron» cuando se levantó el secreto de sumario y se comprobó que no estaba investigado. Motivo por el que considera que acabó presentándose la candidatura alternativa de Contelles.

Las acusaciones más graves son las referidas directamente a Bonig, aunque fuentes cercanas a la dirección provincial tratan de matizar que iban dirigidas a Contelles. Así, la acusa de equivocarse y «comportarse indignamente con un compañero». «Ahora, porque estás acojonada, nos vas a partir el partido a todos y nos vas a meter en un lío del carajo, porque fuiste torpe y ahora eres cobarde», llega a afirmar.

En este sentido, señala que «torpeza y miedo es una cosa peligrosísima», por lo que no pueden dejar que les «tomen el pelo» ni «perder los nervios». «Los partidos divididos no ganan elecciones», concluye.