La N-332 en Oliva: la carretera de la muerte

Una carretera convertida en uno de los principales puntos negros de la red española. Tres coches y un turismo se han visto implicados esta tarde en un accidente de tráfico ocurrido en la carretera N-332 a su paso por el término de Oliva con un balance de seis personas heridas.

Según han informado fuentes del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU), el siniestro se ha registrado alrededor de las 14.30 horas en el kilómetro 207, cerca de donde ayer (km 210) se registró otro accidente con un ciclista fallecido y cerca también (km 205) de donde el 7 de mayo también fallecieron otros tres ciclistas -dos en el lugar del suceso y otro días después en un hospital-.

De hEcho, la carretera estatal más peligrosa para los ciclistas es la N-332 en Alicante y Valencia, ya que en ese tramo se han producido 50 accidentes con víctimas en los que se han visto implicados usuarios de bicicleta durante el último trienio.

Los datos del último trienio fueron facilitados por el Gobierno al diputado socialista Miguel Ángel Heredia, que había preguntado al Ejecutivo por las vías de la Red de Carreteras del Estado con accidentes con víctimas en los que estuvo implicada al menos una bicicleta entre 2014 y 2016.

Imagen del detenido por el accidente de este domingo en Oliva - EFE

El Gobierno precisa que los datos de 2016 son provisionales y no incluyen a Cataluña porque aún no hay información disponible de esta comunidad, y que en las regiones de Baleares y Canarias y en la provincia de Guipúzcoa no hay ninguna carretera de titularidad estatal. La respuesta parlamentaria del Ejecutivo, a la que tuvo acceso Servimedia, indica que la N-332 en Alicante y Valencia es el tramo con mayor concentración de accidentes con víctimas en los que se vio envuelto algún ciclista, con un total de 50 en el último trienio (15 en 2014, 15 en 2015 y 20 en 2016).

En el siniestro de este lunes, los servicios médicos de urgencia han asistido a seis heridos en el lugar del accidente y posteriormente han sido trasladados a diversos centros hospitalarios.

El traslado de los heridos se ha realizado con una unidad del servicio de ayuda médica (SAMU), Dos unidades de soporte vital básico (SVB) y una unidad de transporte no asistido (TNA).

Al hospital de Dénia han sido trasladados un hombre de 91 años con policontusiones y un hombre de 38 años por dolor en espalda, han indicado las fuentes.

Los otros cuatro heridos, miembros de una misma familia, son una mujer de 32 años, con herida y golpe en cabeza; un hombre de 38 años, con abrasión en hombro; un niño de 3 años, con contusión abdominal y conmoción, y una bebé de 2 meses, con golpe en cabeza. Todos ellos han sido trasladados al hospital Francesc de Borja de Gandia.