Dani Parreño, cantante alicantino de 16 años, se dio a conocer a nivel nacional por llegar hasta el último asalto de "La Voz Kids", tras haber pasado más de cuatro casting de más de 15.000 niños y aparecer en programas de máxima audiencia como "Qué Tiempo Tan Feliz" -en más de diez ocasiones-, "Hay Una Cosa Que Te Quiero Decir", "Reyes y Estrellas" y "Alfombra Roja Palace". Lleva ocho años en el mundo de la música, y ya tiene un disco en el mercado bajo el título "Lo Prometido", que llegó a top ventas en Itunes la primera semana. Además, hace dos meses fue candidato para representar a España en Eurovisión con la canción "Un chico con suerte".

Ahora empieza una gira acústica que arranca en Alicante, y el maestro Sergey Larkin será el encargado de poner la música.

A traves de su primer trabajo discográfico, el artista hace un recorrido por estilos tan diversos como el pop, el dance, varias baladas y medios tiempos, y siempre destacando muy especialmente su versatilidad vocal, su capacidad interpretativa y su gran voz.

En su disco, Parreño además cuenta con un tema especial, compuesto por su propia madre, Ana Sánchez, compositora novel que creó para él el tema: “Con Botas de Soñar”.

Después de haber pasado un casting con más de 15.000 niños, resulta, con 16 años, ser seleccionado para "La Voz Kids". ¿Cómo ha sido ese recorrido hasta ahora?

Ha ido bastante bien. Me gusta ir bastante despacio porque cuando más despacio vas, más tiempo te da ver todo. Después de "La Voz Kids" estuve en "Qué tiempo más feliz", y también con José Luis Moreno en algunos de sus programas y por su puesto en muchos conciertos... Así que la verdad es que ahora mismo soy muy feliz.

Hace poco más de un año saca al mercado su primer trabajo discográfico, "Lo prometido". ¿De qué tratael disco?

Es un disco muy completo. Se ve una evolución en la voz, ya que cuando lo grabé tenía una voz un poco más niña y es un disco muy maduro para la edad que tengo. Tiene baladas dance y otros estilos, y también la canción número siete es especial, ya que la ha compuesto mi madre, Ana Sánchez, que ahora mismo se ocupa de mi carrera... Quién mejor que ella para llevarlo.

Háblenos de su madre, de lo que representa en su carrera.

Es la inspiración. Cuando canto, cuando interpreto... todo eso se ilumina cuando habla conmigo. Ella sabe muy bien entenderme y ella entiende lo que es esto, entonces es muy fácil trabajar juntos. Además la canción que ha hecho es mi favorita.

¿Cómo fue la aventura de haber podido presentar una canción candidata a la edición del Festival de Eurovisión 2017?

Impresionante. Al principio dije "no creo que pueda conseguir esto", pero al final estuve entre los candidatos. No ha podido ser, pero yo lo intentaré el año que viene y nunca pierdo las ganas.

¿Qué próximos conciertos le esperan?

El de ayer viernes, en la sala Campoamor de Alicante, dio el pistoletazo de salida a los muchos más que van a venir. Queremos llevar el disco por algunos lugares de España. En las redes sociales la gente me va diciendo donde quieren que vaya. Y cuanto más gente me pida ir a esa ciudad significa que más público tienes. Por ello, de momento no hay nada cerrado, pero seguro que lo habrá.

Es un ejemplo para muchos niños y adolescentes. ¿Qué le diría a chicos de su edad que tienen la misma ilusión por triunfar en el mundo de la música?

Aparte de tener ganas de hacer lo que hacen y de vivir lo máximo, tienen que tener los ojos muy abiertos y llevar cuidado, porque hay gente muy avispada y no van con buenas intenciones. Y eso es muy importante, el saber verlo.

¿Cree que una plataforma televisiva como "La Voz Kids" ha valido la pena?

Sí. Yo ahora mismo no podría tener tanta gente que me sigue. Sería un gran desconocido totalmente... Es una gran plataforma.

Que tal la experiencia del videoclip "Imagínate", en el que con los niños de Alinur? (El cantante rodó un con los niños de Alinur, un centro especializado en la formación de niños con discapacidades psíquicas)

Fue muy bonito, algo muy grande. Verles la cara de ilusión con la que ellos viven ese momento. Eso es lo más bonito que hay en el mundo y también para la gente que hizo el videoclip. Superan a mucha gente que a lo mejor no son capaces de disfrutar tanto, ellos son inocentes, son pura alegría y eso es lo importante. Lo volvería a repetir.

¿Tiene un estilo y artista de música en el que fijarse?

Me gustn mucho los toques blues, pop, jazz... me gusta jugar en ese espacio y también la música dance cuando voy a bailar. Soy abierto a todos los estilos, aunque el flamenco, por ejemplo, no me gusta mucho.

¿A quién le gustaría agradecer su recorrido musical (aparte de a su madre)?

A todo aquel que ha apostado por mí de una manera honrada. A la gente que va a ver los conciertos, a los que me dan besos cuando voy por la calle y me dan las gracias.

¿Algo que pedir a la vida?

Me conformo con muy poquito. Salud, tener gente que me apoye como ahora y hacerme un hueco en la música.