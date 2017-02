El grup musical Mantequilla Voladora, guanyador de la categoria ‘En femení’ del certamen Sona la Dipu 2016, acompanyarà amb els seus ritmes pop-punk a la cantautora canària Rosana. La cita tindrà lloc en La Rambleta el pròxim 30 de març i servirà a Rosana per a presentar en València el seu nou àlbum, ‘En la memoria de la piel’.

El programa musical de la Diputació va incorporar en la seua novena edició esta nova categoria, en la qual concursaven formacions amb un mínim del 50% de dones i tenia com a premi la realització d'un concert al costat d'una artista femenina de reconegut prestigi.

Així, el premi de la banda valenciana Mantequilla Voladora -composta per Iosune a la guitarra i veu; Ophelia a la bateria, i Sergio al baix- és pujar a l'escenari de la Rambleta per a acompanyar a la veu de reconeguts temes com ‘Si tú no estás’, ‘A fuego lento’ o ‘Pa ti no estoy’.

La categoria ‘Música en femení’ reflecteix l'aposta decidida de la Diputació, a través de l'àrea de Joventut que gestiona Isabel García, pel suport a les dones en aquest sector. En aquest sentit, els guanyadors del Sona la Dipu, Meridian Response, també compten amb una vocal femenina.

La diputada, que destaca el paper del Sona la Dipu per a “garantir que els grups tinguen un espai en el seu territori i no hagen d'eixir fora a gravar discos o a fer concerts”, ha explicat que la categoria ‘Música en femení’ es mantindrà en les pròximes edicions del concurs musical de la Corporació.