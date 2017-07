No es valenciano, pero ya como si lo fuera. Iñigo de la Serna, ministro de Fomento, ha impulsado en primera persona el proyecto del Corredor Mediterráneo en estos últimos meses. Se ha implicado, y ha venido con asiduidad a la Comunidad. Así se lo ha reconocido Vicente Boluda en nombre de los empresarios valencianos. Al ministro gracias, como no puede ser de otra manera, pero los de aquí también han hecho su trabajo. Ante la falta de pegada de nuestros políticos, los del gobierno del botánico y los de la oposición, aunque sean en algún caso del mismo partido que de la Serna, han tenido que ser nuestros empresarios los que han dado un paso al frente y han puesto el trabajo y la presión necesaria. También ha ayudado como recordaba Boluda, que el actual responsable de la cartera de Fomento sea ingeniero y no médico, tampoco cuidar estos “detalles” debería ser tan complicado con lo que hay en juego de por medio.

No hay duda que si alguna vez te has de jugar los “cuartos” y tienes de tu lado a Vicente Boluda y Juan Roig, no cuentas como en nada en la vida con la garantía total de éxito, pero no te faltará demasiado. Ambos en primera persona han sido los que han pilotado la estrategia y el ejercicio de presión que los empresarios valencianos han mantenido para que tras múltiples devaneos y no pocas idas y venidas, por primera vez, el trazado final del corredor se termine asemejando a lo que un día fue, lo que un día la UE calificó como infraestructura prioritaria. Si existe debate hoy, si la problemática del Corredor está en los medios es gracias al esfuerzo empresarial con sus capitanes a la cabeza.

Sin embargo ya saben cómo va esto. Llegará el AVE a Castellón, se irá culminando el trayecto, se inaugurarán nuevos tramos y en la foto estarán los de siempre. La medalla se la pondrá el político de turno, aunque su aportación al proceso creativo haya sido igual a cero. Mientras y como también apuntaba el Presidente de ProAVe Federico Félix, esto llega por que los políticos “Mosegan y mosegan”, algo que seguiremos esperando de nuestros políticos, los unos y los otros.