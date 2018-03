Política Monzó asegura que nadie la ha propuesto ser alcaldable del PP en Valencia aunque no lo descarta El portavoz municipal dice que «ya se decidirá» la candidatura local por consenso con Génova

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Valencia, Eusebio Monzó, ha asegurado que nadie la he propuesto ser alcaldable en 2019 aunque no se ha descartado para esa opción. Y ha considerado que la candidatura a la Alcaldía de la ciudad para las elecciones es una "decisión muy importante" que deben consensuar las direcciones nacional y regional del partido, dado que "no sería lo correcto" que se hiciera desde una de las dos partes únicamente.

"La candidatura se debe consensuar entre Madrid y Valencia. Creo que ahí se tiene que involucrar el partido a nivel nacional y también el partido a nivel regional", ha señalado Monzó en una entrevista a Europa Press.

"Van a tener que consensuar esta candidatura. Creo que sería la mejor forma. Unificar esta decisión es importante. Si se dice solo desde Madrid o solo desde Valencia no sería lo correcto", ha agregado el edil. Así, ha apuntado que hay que tener en cuenta que la capital valenciana es "la tercera capital de España" y junto a Madrid, una "ciudad clave" para "recuperar" posiciones por parte del PP.

Preguntado por la posibilidad de que se le ofrezca a él encabezar la lista de los 'populares' a la Alcaldía de Valencia para los comicios del próximo año, Eusebio Monzó ha manifestado que "a fecha de hoy nadie" le ha propuesto "nada" al respecto y ha afirmado que "llegado el momento ya tomaríamos la decisión" que fuera.

Monzó, que formó parte de la candidatura del PP en la capital valenciana para las elecciones locales de 2015 como independiente y que se mantiene como tal, ha expuesto que actualmente está "muy centrado en la labor de oposición" de los 'populares' en el Ayuntamiento de Valencia. "Desde el primer momento mi trabajo ha estado centrado en la labor de oposición y en ello continúo", ha aseverado.

"Prefiero no calentarme la cabeza con otras cosas porque con la labor de oposición y con el día a día ya tengo bastante. No quiero descentrarme con otras cosas. Si se produjera esa posibilidad, decidiríamos lo que sea mejor para todos", ha insistido el portavoz del PP. No obstante, ha indicado que "los tiempos se van acortando y cada vez el momento de esa decisión está más cerca".

Tras ello, Monzó ha destacado que "desde hace tiempo" y "desde un primer momento" ha dicho que está "al servicio del partido y de una figura muy importante" como es la de la presidente del PP en la Comunitat Valenciana (PPCV), Isabel Bonig, con quien ha asegurado tener "una relación muy estrecha y de mucha confianza".

"Me puse hace un tiempo a su servicio para ayudarle en la ciudad de Valencia, para lo que ella considerara, sin posicionarme como candidato ni como nada, únicamente para ayudarle en la labor que está haciendo, que es encomiable", ha añadido.

«Bicefalia pactada»

Por otro lado, preguntado por si existe bicefalia en el seno del PP de València por el papel que desarrollan el grupo municipal y la gestora del partido en la ciudad creada tras estallar el caso Taula y quedar como investigados los otros nueve ediles que junto a él representan al PP en el Ayuntamiento, el portavoz municipal la ha reconocido y ha asegurado que "esa bicefalia está hablada, pactada y coordinada".

"Esta bicefalia ha sido provocada por nosotros. Pensamos y seguimos pensando que el trabajo en paralelo era la mejor forma de afrontar esta situación", ha declarado Eusebio Monzó en alusión a la investigación abierta a partir de dicho procedimiento. Ha señalado que ha mantenido "reuniones periódicas" con el presidente de la gestora, Luis Santamaría, y ha explicado que esta "se ha encargado de los distritos" de la ciudad "y del partido" y el grupo en el consistorio, "de la vida municipal".

De este modo, ha resaltado que "ese trabajo en paralelo no ha sido una casualidad" sino un asunto que "está consensuado y hablado" y ha planteado que "los mensajes que se lanzan siempre han ido en la misma dirección", la de "intentar debilitar al gobierno del tripartito" en Valencia, "el del alcalde Joan Ribó" que conforman Compromís, PSPV y València en Comú. "Ha habido absoluta unanimidad y consenso y mensajes en esa misma dirección. A veces se dicen las cosas de forma diferente pero el objetivo es el mismo", ha reiterado.

Eusebio Monzó, que ha afirmado que su relación con Santamaría es "muy buena", ha aludido de nuevo en este punto a Isabel Bonig y ha valorado su "labor" y que se haya "volcado con la ciudad de València".

El edil ha comentado que la presidenta del PPCV "está realizando visitas periódicas a los distritos" y manteniendo encuentros con asociaciones de la capital valenciana. "Está en la calle, donde pensamos que tenemos que estar. Ha sido la que ha hecho la labor de unificar, dar sentido y coherencia a todo. También esto ha sido algo que ha sido hablado", ha expuesto.

Monzó ha resaltado, asimismo, el modo en el que los 'populares' valencianos han actuado tras surgir el caso Taula y quedar como investigados nueve concejales. "En estas circunstancias podríamos estar peor de lo que estamos. Creo que en su día se diseñó una estrategia que ha sido la adecuada", ha considerado, a la vez que ha resaltado que "esta situación en cualquier otro grupo humano o en cualquier otro partido hubiera sido insostenible".

«Libertad» como independiente

En cuanto a su condición de independiente ha manifestado que no sabe "si es mala o buena" y ha afirmado que hasta el momento se le ha "respetado" y le da "mucha libertad" para poder expresar su "opinión respecto a algunos asuntos" y "aquello que pienso".

Como ejemplo ha citado su posición "absolutamente en contra" de "la maternidad subrogada" y su defensa de un "cambio en el modelo de financiación". Respecto a este último tema ha afirmado que "sería de justicia que a lo largo de esta legislatura se produjera" y que la Comunitat "pudiera recibir los recursos en igualdad de condiciones que el resto".