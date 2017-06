Mónica Oltra ha cargado este viernes contra Manuel Mallol, el bombero que participa en las tareas de extinción del incendio que afecta al entorno de la Sierra Calderona, en el límite de las provincias de Valencia y Castellón, que critica en un video difundido en una red social contra los gobiernos "ecologistas" y "proteccionistas" del monte, que lo convierten en un "puto infierno", una acción que la vicepresidenta del Consell, ha reprobado ya que «se trata de un exedil del PP de L'Alcora (Castellón), que está haciendo campaña para el PP".

"¿Qué hace este exconcejal del PP grabando mientras sus compañeros se juegan el tipo?", se ha preguntado la vicepresidenta, quien además le ha interpelado qué grabó cuando los 'populares', de cuya ejecutiva local es miembro, ha dicho, bajaban en un 50 por ciento el presupuesto para prevención de incendios, que el Consell del Botànic ha subido un 40%. "Que un bombero en horario laboral", cuando su compañero se está "jugando la piel" en la lucha contra el fuego, "en lugar de estar donde debe, esté haciendo campaña electoral para el PP, que lo califique todo el mundo" como quiera, ha apuntado.

El bombero, en el video que se ha convertido en viral, asegura que le hace "gracia la hipocresía y los mensajes" de la gente pidiendo apoyo a la extinción. "Que no me toquen los cojones, los gobiernos proteccionistas del monte que vengan aquí para pasar por medio de estas zarzas y carrascas para llegar al foco, y cuando se coge, que te ayuden a salir de dentro", describe Manolo Mallol en medio de un paraje, y añade: "Aquí tendrían que estar limpiando el monte".

A su juicio, lo que deberían hacer es que a los parados que cobran la prestación de 400 euros, "dadles 800 y que vengan a limpiar el monte aunque sea a media jornada". "Trabajemos en la prevención y con un poco de suerte no saldremos escaldados los bomberos" e insiste: "Nos gusta proteger el monte dejando que sea un puto infierno. Así nos va. Gobiernos ecologistas, venid a echarnos una mano".

Preguntada por este video en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, Oltra ha agradecido en primer lugar el trabajo de los efectivos"que se dejan piel apagando el fuego" --"pequeños héroes anónimos"-- y después ha recalcado que las imágenes le suscitan "muchas preguntas ese vídeo". "Qué hace este señor exregidor del PP y miembro de la ejecutiva del PP de l'Alcora grabando mientras sus compañeros se juegan el tipo apagando fuego en horario laboral", empieza.

Què fa un bomber exregidor del PP d'Alcora gravant un video mentre els seus companys es deixen la pell apagant el foc? #pleconsellpic.twitter.com/3KHzWSoQFe — Mónica Oltra Jarque (@monicaoltra) 30 de junio de 2017

Y sigue: "Me pregunto qué grabaría cuando entre 2010 y 2014 el PP bajó el presupuesto en prevención de incendios un 50% y este gobierno lo ha subido en dos años un 40%". "Me pregunto qué grabaría este regidor cuando el plan de actuación contra incendios forestal es de 1997 y en 18 el PP no lo desarrolló", añade, para preguntarse "por qué no llevaba el equipo de autoprotección".

Sobre las imágenes, Oltra ha resaltado que "es el típico paisaje de matorral mediterráneo bajo donde no se ve vidrio ni ningún elemento que se pueda incendiar". "Es una zona de matorral bajo muy abierta. ¿Qué pretende que se haga? ¿Asfaltarlo?. Si lo asfaltamos no se quema, eso esta claro", ha ironizado.

La vicepresidenta ha subrayado que se trata de una zona "abierta con matorral bajo", lo que "no quita que haya zonas que tienen problemas y se tienen que arreglar", pero ha recalcado que esa en concreto "se quemó hace años, 10 y 20 años, y no se hizo la política que se tenía que haber hecho, que es el control del rebrote, y eso es lo que hace las zonas inaccesibles".

"20 años de no haber actuado en la montaña como corresponde llevan a estas consecuencias y no eran gobiernos ecologistas", ha subrayado, para hacer hincapié en que la montaña "no es un parque municipal". La vicepresidenta no se ha pronunciado sobre si el bombero será sancionado porque "en estos momentos, apagar el fuego, lo demás es secundario".

Imagen de la visita de Puig al Puesto de Mando Avanzado del incendio - EFE

Por su parte, el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha visitado este viernes el Puesto de Mando Avanzado del incendio de Gátova, que afecta al entorno de la Sierra Calderona, donde ha destacado que la evolución del fuego va a depender de las condiciones meteorológicas que se den en las próximas horas y respondido a críticas sobre falta de limpieza en los montes: "Los bosques son bosques, no pueden ser un jardín".