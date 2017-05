Miles de padres exigen derogar el decreto de plurilingÃ¼ismo de MarzÃ  por discriminar el castellano

Las calles de Alicante han acogido este viernes a miles de padres y madres de la educación pública y concertada que se han manifestado para exigir la derogación del decreto de plurilingüismo impulsado por el conseller de Educación y Cultura, Vicent Marzà, al considerar que discrimina la enseñanza en castellano.

Tras el lema "Por el derecho a elegir la lengua vehicular" se han manifestado 20.000 padres y madres, han calculado los organizadores, y 6.000, según la Policía.

La marcha ha estado organizada por la asociación Idiomas y Educación, la Confederación Valenciana de Asociaciones de Padres de Alumnos (Covapa), la Confederación Católica de Padres (Concapa), la Federación provincial de Asociaciones de Padres 'Gabriel Miró', la Fapa Castellón Humanista Manuel Tarancón, la Federación de APAS de Valencia 9 d'Octubre y los sindicatos FSIE y USOCV, entre otros.

Imagen de Isabel Bonig en la manifestación contra el decreto de Marzà - JUAN CARLOS SOLER

Además, han acudido destacados políticos tanto del PP, encabezados por la líder autonómica, Isabel Bonig, y de Ciudadanos (C's), con la diputada nacional Marta Martín, entre otros.

"No queremos un decreto que etiquete a los alumnos en básicos, intermedios y avanzado en función de su carga horaria en castellano y/o valenciano", ha afirmado Julia Llopis, presidenta de Concapa, al término del recorrido que ha empezado en las escalinatas del instituto Jorge Juan y ha acabado frente a la Delegación del Consell en la ciudad, en la calle Doctor Gadea.

El presidente de Covapa, Ramón López, ha pedido la dimisión de Marzà antes de asegurar que los padres son "los primeros responsables de la educación, cosa que se le olvida al presidente Ximo Puig y al conseller Marzà".

Imagen de la manifestación de este viernes en Alicante - JUAN CARLOS SOLER

Por su parte, el presidente de la asociación 'Idiomas y Educación' ha defendido "la derogación absoluta del decreto" por tratarse de una "imposición en toda regla de la inmersión en valenciano".

Preguntada por Efe, la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, ha explicado que, igual que hiciera en Valencia el pasado día 6, ha secundado la manifestación para rechazar que "se utilice el inglés para chantajear a las familias", ya que su partido defiende que "el valenciano es una gran riqueza" pero debe prevalecer "la libertad de elección" y una nueva norma consensuada con la comunidad educativa.

"No a la imposición del valenciano", "La educación no es una cuestión política", "Tú hablas lo que quieras. Yo también", "Por una educación en castellano y en libertad", "No a la imposición lingüística" y "Alicante: Por una Educación en libertad" han sido algunos de los lemas escuchados durante el recorrido, que se ha desarrollado sin sobresaltos y sin ningún tipo de incidente.