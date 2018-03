Miles de jubilados reclaman en Valencia unas pensiones dignas Los manifestantes denuncian que el Gobierno destine dinero para recuperar autopistas o ayudar a los bancos y a ellos se les «recorten sus derechos»

ABC

@ABC_CValenciana VALENCIA Actualizado: 22/03/2018 14:07h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Miles de pensionistas han recorrido hoy las principales calles de Valencia para reclamar unas pensiones dignas, también para sus hijos y sus nietos, y denunciar que el Gobierno destine dinero para recuperar autopistas o ayudar a los bancos y a ellos se les "recorten sus derechos".

La manifestación, convocada por la Coordinadora estatal para la defensa del sistema público de pensiones, tenía que haberse celebrado el pasado 17 de marzo para coincidir con el resto de protestas en toda España, pero al ser uno de los días centrales de Fallas fue pospuesta para este jueves.

La protesta ha comenzado a las 11 horas en la plaza del Ayuntamiento y tras la pancarta "Pensiones públicas según IPC ya! Contra las reformas 2011-2013", y recorrer la calle Barcas y la plaza del Parterre ha terminado en Colón, ante la Delegación del Gobierno.

Mónica Oltra, junto a una pancarta en la manifestación de las pensiones de Valencia -EFE

Los participantes han hecho sonar pitos y han gritado frases como "Rajoy, ladrón, nos quitas la pensión", "Ahí está la cueva de Ali Babá" o "Estos ladrones nos roban las pensiones" y algunos de ellos han denunciado que el Gobierno "les está tomando el pelo".

Así lo ha asegurado a EFE Carmen, una pensionista que afirma que el PP no se lo está "poniendo fácil" y confiesa que en esta protesta están "los abuelos intentando luchar por las pensiones futuras" de sus hijos y nietos.

También Josefina Hernández denuncia que el 0,25 % de subida de las pensiones es "una calamidad, una desvergüenza", duda de que sus tres hijos puedan llegar a cobrar las pensiones y asegura que hay gente mayor "que no puede ni comer y encima tiene que mantener a sus hijos".

Para Ramón Alcañiz, de Iaoflautas Valencianos, esta protesta era necesaria porque la gente se siente "burlada por el Gobierno corrupto, que dice que no hay dinero cuando se lo gasta recuperando autopistas, en el Castor o ayudando a los bancos" mientras a ellos se les "recortan" sus derechos.

Imagen de la manifestación de Valencia por las pensiones -EFE

"Desde los 14 años estoy cotizando a la Seguridad Social. A mí no me regalan nada, yo tenía invertido todo lo que me tienen que dar ahora", asegura a EFE Alcañiz, que añade: "Salgamos, echemos a este Gobierno corrupto, chorizo y sinvergüenza que nos está chupando la sangre como si fueran vampiros".

El alcalde de Valencia, Joan Ribó, y la vicepresidenta del Consell y consellera de Igualdad, Mónica Oltra, que estaban reunidos en la casa consistorial, han bajado al inicio de la marcha para solidarizarse, manifestar su apoyo a los pensionistas y asegurar que se trata de una "reivindicación justa".

Ribó ha afirmado que es "terriblemente intolerable" que el Gobierno se haya "cargado totalmente la bolsa de las pensiones, esos 68.000 millones de euros que -ha dicho- no sabemos muy bien dónde están, que han volado", y que no se aplique el crecimiento del IPC a las pensiones.

También ha criticado que las pensiones de las mujeres son mucho más bajas que las de los hombres y ha asegurado que si los jóvenes no tienen unos contratos de trabajo estables y dignos tendrán las pensiones "cada vez peores".

Una de las pancartas -EFE

Oltra ha señalado que sí hay dinero pero "está mal distribuido" y ha añadido: "No puede ser que haya dinero para rescatar bancos y autopistas y para la corrupción, pero no para que nuestros pensionistas tengan unas retribuciones dignas y no se empobrezcan cada año".

"Estamos aquí por las personas que hoy son pensionistas, por las que lo seremos mañana y por nuestros hijos, porque es una cuestión que hay que trabajar a largo plazo", ha señalado.

A la marcha se han sumado los secretarios generales de UGT PV, Ismael Sáez,y de CCOO PV, Arturo León, que han coincidido en señalar que el sistema de pensiones es "viable" y "tiene futuro" porque la sociedad española es más rica que antes de la crisis.

Para León, el sistema público de pensiones requiere de un "gran consenso social" para garantizar su supervivencia y es necesario acabar con un mercado de trabajo precario, derogar las normas laborales que han hecho posible esa caída de los salarios, mejorar los ingresos del sistema y garantizar el actual sistema y proyectarlo hacia el futuro.

Jubilado en la manifestación de las pensiones este jueves en Valencia -EFE

"Las pensiones tienen futuro, pero hay quien tiene mucho interés en darle el bocado de las pensiones a las entidades financieras y a las aseguradoras. No vamos a aceptar ninguna reforma que acabe con una herramienta que es el mayor aporte de solidaridad intergeneracional y el mayor elemento de cohesión social del Estado", ha dicho León.

Por su parte, Sáez considera que hay que hacer una "política justa, que quien más tiene más pague y que las pensiones de los jubilados y pensionistas estén garantizadas"