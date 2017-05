Un miler dâ€™estudiants presenta els seus drons en la III Fira AÃ¨ria de la Universitat de ValÃ¨ncia

La Fira Aèria, un projecte educatiu que conjumina tecnologia i creativitat perquè joves d’entre 12 i 18 anys aprenguen a construir drons amb finalitats educatives i de desenvolupament social, arriba este divendres 19 a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria (ETSE) de la Universitat de València. Els drons han sigut realitzats per alumnes de 63 instituts i col·legis valencians, i en l’acte participaran prop de 1.000 estudiants, entre les 9 i les 14:30 hores.

La III Fira Aèria tindrà tres zones diferenciades dins del campus de Burjassot. La primera inclourà 63 estands, corresponents a cadascun dels centres, i on els alumnes exhibiran els seus drons i pòsters amb les aplicacions proposades. La segona zona disposa de tres sales que funcionaran de manera simultània i en les quals cada centre exposarà públicament els avantatges socials del seu projecte, i la tercera són les pistes on es realitzaran demostracions de vol.

L’acte de presentació de la Fira Aèria serà a les 12 hores a la sala de graus de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria, amb la participació de Pedro Sigler Vizcaíno, cap del Servei de Formació del Professorat de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport; Paula Marzal, directora de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de la Universitat de València; Rafael Monterde, director general de Las Naves Centre d’Innovació; Ricardo Domínguez, director del Caleidoscopio; i 40 regidors d’educació de municipis valencians que han participat en la fira.

Els drons i projectes que es mostraran divendres 19 es refereixen a diferents problemàtiques o realitats locals, a les quals s’intenta aportar solucions: ajuda d’assistència bàsica i de primers auxilis a serveis mèdics i de salvament marítim, ajuda als bombers, reforestació de muntanyes, control de plagues de processionària, o suport publicitari i turístic per a ajuntaments.

També són temàtiques referides a l’ús de drons en l’àmbit local el manteniment del patrimoni històric; realitzar funcions d’àrbitre en esdeveniments esportius; suport i control en accidents de trànsit i control; supervisió de l’estat de cables d’alta tensió; o drons per a transportar medicaments on no hi ha farmàcia, entre altres.

En el projecte participen els ajuntaments de l’Alcúdia, Alfafar, Algemesí, Almàssera, Almussafes, Anna, Alzira, Bellreguard, Benetússer, Benigànim, Benifaió, Bétera, Bonrepòs i Mirambell, Bunyol, Canals, Carcaixent, Càrcer, Catadau, l’Eliana, Énguera, Foios, Guadassuar, Massanassa, Montserrat, Museros, Ontinyent, l’Olleria, Paiporta, Paterna, Picassent, la Pobla de Farnals, la Pobla de Vallbona, Puçol, el Puig de Santa Maria, Rafelbunyol, Riba-roja de Túria, Sagunt, Sedaví, Tavernes Blanques, Utiel, València i Xàtiva.

La tercera edició de la Fira Aèria va arrancar en novembre i hi han participat al voltant de 3.000 alumnes i 150 professors valencians. L’esdeveniment està promogut per la Universitat de València, el CEFIRE de Torrent, InnDEA Valencia/Las Naves, la FECYT (Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia - Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat) i El Caleidoscopio.