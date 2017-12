Ciudad de la Justicia de Valencia Mercedes Alaya: el fallo del TSJ por los ERE genera una «incertidumbre fea» La juez instructora inicial del caso insiste en la necesidad de un Poder Judicial independiente del poder político en investigaciones de corrupción

VALENCIA 15/12/2017

Una investigación de corrupción tiene que ser independiente del poder político. Esta es la premisa que la juez Mercedes Alaya, instructora inicial de la investigación de los ERE, defendió ayer en la Ciudad de la Justicia de Valencia en una conferencia sobre Independencia Judicial. «Hasta qué punto el Poder Judicial no tiene independencia, que una carta privada y con destinatario se dio a todos los medios de comunicación en un trámite». Alaya se refería al comunicado en el que manifestaba sus dudas personales sobre la juez que le relevó en el caso de los ERE, María Núñez Bolaños, que se le vinculaba con el entonces consejero de Justicia. «Esas sospechas son conocidas en Sevilla sobradamente y lo comuniqué con respeto», aseguró la magistrada.

Mercedes Alaya admitió tener muy buenas sensaciones sobre el inicio del caso ERE. «La instrucción ha sido exhaustiva, hay elementos que son irrefutables, además hay mucha prueba documental».

Sin embargo, Alaya también expresó cierto grado de «incertidumbre fea» que genera que, una vez el órgano de enjuiciamiento finalmente decida, la sentencia que se dicte pase a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia. «Teniendo en cuenta que un tercio de sus miembros han sido elegidos por el Parlamento autonómico y que el presidente del Tribunal de Justicia -al que le tengo todos los respetos- también es un cargo discrecional... Esa apariencia de independencia judicial es lo que nos quita el sueño a muchos».

Reforma del Poder Judicial

«¿Por qué dentro del órgano de gobierno de los jueces hay políticos? Para controlarnos. Y porque de ahí depende el nombramiento de cargos, un montón de cargos importantes». En esta conferencia sobre la Independencia Judicial, Mercedes Alaya criticó el nombramiento «a dedo» de los principales cargos judiciales.

Además, quiso destacar los cambios que, en su opinión, necesita el sistema actual, y para el que «no hace falta necesariamente» una reforma de la Constitución, según hizo hincapié. Sus exigencias son claras: propone un Consejo General Judicial, un Ministerio Fiscal Independiente, propicia la acusación popular (con subvenciones y ayudas), reclama una autonomía presupuestaria (que permitiera al Poder Judicial realizar el trabajo con el personal necesario, sin juzgados colapsados, etc.) y eliminaría el aforamiento y las puertas giratorias.

«El día de ayer y el de hoy han sido difíciles para mí, y quizá no sea el momento más indicado para plantearnos el tema de la Independencia Judicial por el problema catalán, me da pudor hablar de ello». La juez dijo no entender por qué los independentistas catalanes intentan ampararse en el derecho de otros países (como Bélgica) al tiempo que expresó su apoyo a las instituciones públicas: «No quiero que eso se entienda como que nuestro país tiene algo que enviar al resto, al contrario».