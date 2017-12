Memoria histórica Pedro Sánchez plantea la retirada por Ley de los restos mortales de Franco del Valle de los Caídos La reforma de la norma presentada por el PSOE incluye la creación de un banco público de ADN y un censo nacional de víctimas

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha presentado este lunes la propuesta de reforma de la ley de Memoria Histórica aprobada en 2007 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que de acuerdo con fuentes socialistas contempla la retirada de los restos mortales de Francisco Franco del Valle de los Caídos.

Según Sánchez, la forma de la Ley persigue «garantizar su cumplimiento efectivo» ante un Gobierno que «no ha volcado recursos económicos" ni «instrumentos de desarrollo» para su aplicación. El texto será registrado este martes en el Congreso de los Diputados.

Con motivo del décimo aniversario de la entrada en vigor de la norma, Sánchez ha planteado una «mejora» que incluye la creación de un banco público de ADN para facilitar las localizaciones, un censo nacional de víctimas de la dictadura franquista y la nulidad de las resoluciones de los tribunales «ilegítimos», aunque en su discurso no ha hecho alusión al traslado de los restos mortales de Franco, cuya retirada del Valle de los Caídos ya había sido propuesta por otros grupos en el Senado como Compromís y que fue objeto de debate en el Congreso.

El objetivo de la reforma legal que plantea el PSOE pasaría por convertir las instalaciones del Valle de los Caídos en una suerte de Centro Nacional de la Memoria cuyo objetivo sería «dignificar a las víctimas». Al margen de Franco, los restos mortales de José Antonio Primo de Rivera también serían cambiados de ubicación.

Precedente en el Congreso

A principios del pasado mes de mayo, el PSOE ya presentó en el Congreso una proposición no de ley en el Congreso en la que reclamaba el traslado de los restos de Franco, que salió adelante con 198 votos a favor. El PP se abstuvo en la votación pero posteriormente el Gobierno aclaró que dejaría sin aplicación la proposición no de ley -que carece de valor vinculante- para no «reabrir heridas». El Ejecutivo apeló entonces a que la ley de Memoria Histórica no recoge ningún desenterramiento en El Valle de los Caídos. Ahora, el PSOE plantea el cambio de la norma con tal efecto.

La reforma legislativa que los socialistas llevarán al Congreso pretende que el Estado asuma la obligación de localizar las fosas comunes en las que se encuentran enterradas las víctimas y que estás sean de titularidad pública y contempla la creación de una «comisión de la verdad» ya que «todavía hay una memoria silenciada en cunetas, paredones y cementerios».

Sánchez ha escogido el paredón del cementerio de la localidad valenciana de Paterna, donde se fusilaron a 2.238 personas, para la presentación de lareforma de una ley que, según ha argumentado, «el PP ha ignorado desde que llegó al Gobierno». Sánchez ha alertado del «auge de la extrema derecha» en algunos países europeos. A su juicio, «el odio surge del olvido», por lo que ha cargado contra el «falso argumento de los conservadores de no reabrir heridas».

La reforma legal presentada ante un paredón que el Gobierno valenciano tiene previsto declarar Bien de Interés Cultural (BIC) busca asimismo garantizar la «retirada efectiva de toda la simbología de la dictadura» toda vez que «un país que honra a sus víctimas es un país mejor». En esa línea, ha acusado al PP de «no tener voluntad política, ni vocación de diálogo ni de aportar recursos presupuestarios» para llevar a cabo tal tarea.

El texto legislativo contempla una «reforma en profundidad» de la Ley de Memoria Histórica y ha sido redactado por el secretario de Justicia y Libertades del PSPV-PSOE, Andrés Perello, y por Fernando Martínez, responsable de memoria democrática de la Ejecutiva del PSOE, en colaboración con entidades memorialistas y juristas como el exjuez Baltasar Garzón y el exfiscal Jose Antonio Martín Pallín.

Ausencia de Ximo Puig

El presidente de la Generalitat y líder del PSPV-PSOE, Ximo Puig, no ha asistido al acto toda vez que ha optado por acudir a los actos con motivo del vigésimo quinto aniversario de la apertura del hospital de la localidad castellonense de Vinaroz.

La comitiva que sí ha acompañado a Sánchez ha visitado las fosas abiertas en el camposanto de Paterna. Entre ellas, la 113 donde este verano se identificaron cincuenta víctimas. Sánchez ha lamentado que la ley de Memoria Histórica ha sido «ignorada de forma consciente» por el PP y al respecto ha advertido de que «una sociedad que formaliza el olvido para no abrir heridas, se expone a la repetición de los errores de su historia».

Por ello, ha recalcado que esta ley de Memoria hace «más fuerte» porque «va en contra de lo que el franquismo puso más empeño, intentar arrebatar a la izquierda el nombre de España» y ha señalado que el PSOE tiene «el deber de construir una memoria que no deje a nadie fuera y que no permita que nadie vuelva a manipular el concepto de un país que nos pertenece».

El lugar escogido goza de especial simbolismo para los socialistas valencianos y para el actual secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, presente en el acto. De hecho, bajo su mandato como secretario general en Valencia, la ejecutiva provincial instauró los Premios Memoria y Dignidad. Entre los galardonados se cuentan el propio José Luis Rodríguez Zapatero, Baltasar Garzón y Pilar Alcorisa, impulsora de las exhumaciones de víctimas de la dictadura en el cementerio de Valencia.