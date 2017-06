Ganará Isabel Bonig, La eterna crisis del PP en la provincia de Valencia se saldará con una gestora, la manejará la presidenta y la situación después de una tempestad sin precedentes tenderá a normalizarse, sup. En el rosario de errores estratégicos del equipo de Betoret, faltaba la “grabación” de Vicente Ferrer. Se acabó. La pregunta es saber como quedará el partido en Valencia pasada la guerra. Unido seguro que no, las consecuencias reales, están por ver. Pero aún en el caso de salir medio enteros,, que coincidan al mismo tiempo dos gestoras de un mismo partido en la provincia y ciudad de Valencia es para hacérselo ver. Algo único e irrepetible, no es buena imagen. El caso es que se fue Rita Barberá, y por mucho que se empeñen ya no está Rus. Son otros tiempos, y fuera del gobierno, hace mucho frío, pero no tanto como para lo que se ha montado.

Alguien debería darse cuenta de que por Valencia y su provincia pasa todo en el escenario electoral. El cap i casal decide el futuro color del gobierno de la Generalitat. Si ganas en Valencia tienes opciones de ser el próximo inquilino del Palau, si no “rascas” lo que toca en las urnas de la capital, ya sabes que pasarás cuatro bonitos años en la bancada de la oposición. Con lo visto, a esta hora y en este día los populares lo tienen casi que en chino para poner la pica en Valencia. No hay, ni lo habrá a corto plazo, candidato a la alcaldía de Valencia. González Pons dijo no, y ahora toca inventarse algo, nadie sabe que. El grupo municipal sigue en una delicada situación y en guerra declarada con la dirección regional. Ninguno repetirá, salvo Eusebio Monzó en la lista de 2019, y por ahí, tanto el partido como el proyecto, se sigue rompiendo.

Bonig tiene ante si el reto más difícil. Ganar la Generalitat en 2019 pasa por reconstruir Valencia, tarea harto compleja, aguantar las embestidas de Génova, tampoco fácil, encontrar un candidato de garantías que se enfrente a Ribó y Sandra Gómez, y cruzar los dedos para que su único potencial aliado, Ciudadanos aguante el tipo sin desangrase de aquí a las elecciones. Mucho por hacer, y poco tiempo por delante…