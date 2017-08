MasalavÃ©s, el pueblo de la valenciana desaparecida en MÃ©xico, lanza un mensaje de apoyo a la familia

El Ayuntamiento de Masalavés (Valencia), el pueblo de la mujer de 34 años desaparecida hace un mes en México, ha celebrado este sábado un pleno extraordinario que ha emitido una declaración institucional de apoyo a la familia.

La corporación se ha sumado a su petición de que se ratifique por parte de algún organismo español que los restos óseos hallados en México pertenecen a Pilar Garrido, como confirmaron este pasado viernes las autoridades mexicanas.

"Ningún organismo de España ha dicho que sea verdad lo que se ha confirmado desde México", ha subrayado el alcalde de Massalavès, Gregorio Andreu, en declaraciones a Europa Press.

El primer edil ha asegurado que tanto el equipo de gobierno como el resto de grupos municipales están "con la familia" y se mantienen a la espera de confirmación en España de la muerte de Pilar Garrido, algo que recoge la declaración apoyada por unanimidad.

En el caso de que se ratifique su fallecimiento, el alcalde ha avanzado que "se tomarían las medidas oportunas" por parte del Ayuntamiento de Massalavès.

La familia pedirá otra prueba de ADN en España

La hermana de la desaparecida, Raquel Garrido, ofreció este pasado viernes una rueda de prensa en el propio consistorio para avanzar que la familia pedirá otra prueba de ADN en España "cuanto antes" para ratificar el origen de los restos óseos hallados en México y así "confirmar al cien por cien que es ella".

"Como ciudadanos españoles, pediremos desde España que se ratifique aquí su ADN", manifestó la hermana, que denunció que su madre se ha enterado de la confirmación "por la prensa", a pesar de haberse desplazado a México, y "una hora después", por parte del Consulado a través de una llamada.

De hecho, aseguró que a su madre "no le han enseñado ningún informe o expediente de las pruebas" que determinan que los restos óseos pertenecen a Pilar Garrido, aunque espera recibirlo en unos días. "Mientras no tengamos el informe, solo lo sabemos verbalmente", recalcó, además de pedir que los huesos se entreguen a España y "no sean contaminados".

Desaparecida en Tamaulipas

La desaparición de Pilar Garrido se produjo el 2 de julio y la Procaduría General de Justicia (PGJ) del estado mexicano de Tamaulipas confirmó este viernes que los restos óseos localizados a finales del pasado mes corresponden a la valenciana.

La vecina de Massalavès viajaba junto a su marido en un Honda Civic, en compañía de su hijo, de corta edad, cuando fueron asaltados por dos hombres armados, que secuestraron a la mujer. La Policía mexicana centró su trabajo en corroborar el testimonio facilitado por el marido, que fue interrogado en calidad de testigo en el momento de presentar la denuncia.

Según el relato de los hechos facilitado por el marido, un vehículo color arena interceptó su turismo en un tramo de la vía secundaria que enlazaba las localidades de Soto la Marina y Ciudad Victoria. Dos individuos armados les pidieron que bajaran del coche y les entregaran sus pertenencias.

Al advertir que en el interior del vehículo viajaba su hijo de corta edad, según el esposo, los individuos apuntaron con un arma a Pilar Garrido, le dijeron que se bajara del turismo y se la llevaron contra su voluntad.