MarzÃ , sobre el plurilingÃ¼ismo: Â«no toleraremos que se meta miedo en el cuerpo a los directoresÂ»

El conseller de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, Vicent Marzà, ha defendido la "plena legalidad" del decreto de plurilingüismo, que viene avalado por un procedimiento que ha calificado de "impecable". También ha censurado las manifestaciones de algunos partidos políticos y ha avisado: "No toleraremos que se meta miedo en el cuerpo a los directores".

Ha agregado que la Generalitat está cumpliendo el auto del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que lo ha suspendido cautelarmente puesto que la norma "no se está desarrollando" y ha recordado que será la Conselleria, tras haber pedido un informe a la Abogacía, la que dictará las instrucciones correspondientes a los centros.

Así se ha expresado Marzà en una comparecencia en la Comisión de Educación de las Corts Valencianes en la que ha hablado del decreto de plurilingüismo del Consell en enseñanza no universitaria que actualmente está suspendido cautelarmente por el alto tribunal valenciano tras solicitarlo en su recurso la Diputación de Alicante.

El responsable de política educativa del Ejecutivo autonómico ha manifestado que, después de la paralización del decreto, como "el auto no es firme y no estamos de acuerdo, lo vamos a recurrir" al Tribunal Supremo, porque "pensamos que hay un fundamento tanto jurídico como pedagógico y tenemos toda la tranquilidad del mundo".

«No se está desarrollando»

Asimismo, Marzà ha subrayado que "no se está desarrollando el decreto". "Respetamos la justicia, cada uno que piense si la ha respetado o no en su tiempo. Se ha pedido un informe a la Abogacía para que nos diga qué efectos tiene (la suspensión) y volvemos a dar tranquilidad a las familias y a los centros porque las instrucciones las daremos nosotros, que somos los responsables".

Por eso, ha advertido que desde su departamento "no se va a tolerar que se meta el miedo en el cuerpo a los directores y a los profesores". "Las responsabilidades son nuestras y, por tanto, no han de hacer nada hasta que nosotros no demos la orden", ha agregado.

Desde la oposición, la diputada del Partido Popular Beatriz Gascó ha culpado a Marzà del "caos que están viviendo los centros" y ha considerado que la única solución es que "dimita". Asimismo, ha manifestado que no permitirán "bajo ningún punto de vista la desobediencia: la ley o se cumple toda o no se cumple y estaremos totalmente vigilantes para que no intenten hacer trampas y aplicar algo que no se puede aplicar".

Por su parte, Ciudadanos (Cs), a través de la parlamentaria Mercedes Ventura, ha pedido al conseller que explique su "plan B" y le ha reprochado que haya "suspendido" el curso en lo que se refiere al plurilingüismo por un decreto que "vulnera los derechos de igualdad de oportunidades". Frente a esto, ha abogado por un "modelo equitativo" que potencie el aprendizaje del alumnado en todas las lenguas y que no utilice el inglés como "moneda de cambio".