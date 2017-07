Mari Carmen Sánchez: «No entiendo que ahora haya gente que no se identifique con el ideario de Ciudadanos»

Dos meses después de relevar a Alexis Marí como portavoz de Ciudadanos en las Cortes Valencianas, Mari Carmen Sánchez se enfrenta a la tarea de liderar un grupo que, en el ecuador de la legislatura, se queda con cuatro diputados menos -junto a su antecesor, David de Miguel, Alberto García y Domingo Rojo- que han pasado a no adscritos. Una situación que niega que afecte a la actividad parlamentaria y que únicamente achaca a discrepancias personales.

¿Se siente cómoda en el puesto de portavoz?

Obviamente es una responsabilidad muy grande, pero mis compañeros han hecho que sea mucho más sencillo de asimilar. Las bases del partido también se han volcado en todos los actos y me han demostrado que nos apoyan.

¿Cuál quiere que sea su sello en el cargo?

Sobre todo la sensatez. En política y más en la Comunidad Valenciana es lo que hace falta, dejar de intentar dividir a la ciudadanía, de gobernar mediante titulares y de mentir.

¿En qué se diferencia, más allá de la cuestión interna, de su predecesor?

Somos personalidades muy distintas. Yo me considero más calmada y más serena ante las crisis o ante los medios. Al fin y al cabo lo que hace mucho es el convencimiento con el programa que estás defendiendo. Cuando uno no se lo cree o no comparte al 100% las ideas que tiene que representar, marca un punto de inflexión.

¿Cuáles son sus líneas rojas a la hora de aprobar iniciativas del Consell?

Sobre todo aquellas medidas que o son inviables en la práctica, que pretenden dividir a los ciudadanos o que son perjudiciales para un sector determinado. Tenemos que gobernar para todos.

¿Hay alguna ley próxima que no vean con buenos ojos? ¿Qué harán con la de paridad teniendo en cuenta que no defienden las cuotas?

Nosotros votamos a favor de la tramitación y veremos llegado el momento qué tipo de enmiendas presentamos. Aun así, no es una ley que inicialmente nos parezca mal, sino al contrario. Es cierto que defendemos una sociedad en la que reine la meritocracia, pero también que no estamos ahora preparados para eso. Necesitamos de ciertas herramientas que aseguren la igualdad de ambos sexos en todos los sectores, puesto que la mayoría están masculinizados pero también hay otros feminizados. La paridad es indispensable.

¿Entonces apoyarán la norma?

A nivel nacional lo hemos estado hablando y somos conscientes de que nuestra sociedad ideal es aquella en la que no se necesita la paridad, por lo que son indispensables las estrategias para visibilizar a las mujeres.

Sánchez responde a las preguntas de ABC - ROBER SOLSONA

¿Qué piensa que ocurre en Ciudadanos para que se produzcan tantas salidas?

Realmente es un partido que todavía está asentándose. La salida de los cuatro diputados es una más, aunque para el grupo parlamentario resulta más doloroso obviamente. Las primeras marchas fueron de personas que se saltaron la disciplina de pactos aliándose con Compromís, un partido nacionalista y rupturista. Y luego a raíz del congreso nacional salieron ocho concejales, lo que es lógico si no se está de acuerdo con las votaciones. En cuanto a los cuatro diputados, lamentablemente han querido irse y nosotros tenemos que seguir trabajando.

¿Comprende que haya gente que ahora mismo no se sienta identificada con el ideario?

Ahora mismo no. Ya han pasado varios años desde que entramos en las instituciones y seis meses desde que se celebró el congreso nacional. Han tenido tiempo para valorarlo. Las bases y las agrupaciones demuestran orgullo y apoyo al partido.

¿Cree que se corta el problema de raíz con la salida de los cuatro diputados o que afectará a la actividad parlamentaria?

Era un problema personal que ellos tenían con el partido y la solución que han tomado es abandonarlo. No creo que haya ningún problema más allá. Ahora en el grupo somos nueve y afectará en la percepción económica que se le asigna o en la pérdida del vocal en las comisiones, pero poco más. Internamente ya nos hemos reesctructurado y hay ganas de trabajar.

¿Piensa que estos problemas internos les restan votos por la imagen que se le traslada a los ciudadanos?

Mi labor es precisamente transmitir lo que hacemos. Con nueve diputados somos capaces de realizar un trabajo muy serio desde las Cortes y contamos con un gran proyecto basado en la sensatez. Tenemos que demostrar que somos una alternativa real de Gobierno a ese PP plagado de corrupción y a ese tripartito que está creando problemas donde no los hay. La medida que por ejemplo ahora lideramos es la eliminación de los aforamientos porque premia a la clase política respecto al resto.

¿Les soprendió los posicionamientos PSPV y Compromís en esa iniciativa?

Sí porque Podemos quiero recordar que firmó esa Proposición de Ley con nosotros. Claro que nos sorprende, porque PSPV y Compromís han hablado muchísimo, sobre todo con el caso de Rita Barberá, de la eliminación de los aforamientos. Ahora que lo ponemos encima de la mesa, no sé a qué quieren esperar para aprobar la tramitación de la propuesta y empezar a debatirla. Esa regeneración que defienden en realidad no existe.

¿Está contenta con la actitud del resto de grupos durante el debate para no dar grupo propio a los parlamentarios que se marcharon?

Todos estuvieron de acuerdo en la última Junta de Síndics en que el reglamento está para cumplirse y nosotros pedíamos que se aplicase el acuerdo de 2008. Nunca antes ha habido problema, no sé por qué tiene que haberlo ahora. Me soprendió el tono de Compromís y su enrocamiento en que los cuatro diputados tuvieran grupo propio.

¿Cómo vivió el escáldalo de las grabaciones que implicaban a Juan Córdoba?

Yo nunca las escuché ni tengo constancia de que existan. Las viví con total escepticismo porque no me las creo. Apoyo al 100% a mi compañero.

¿Ciudadanos necesita en la Comunidad Valenciana una mayor autonomía de Madrid?

La autonomía la tenemos, otra cosa es que hablemos para coordinar el mensaje. Entendemos que los problemas de aquí son distintos a los de otras comunidades autónomas y tenemos una visión valenciana porque si no no estaríamos demandando soluciones reales para la Comunidad.

¿Deberían ser más reivindicativos en estas cuestiones hacia Madrid?

Nosotros siempre hemos estado defendiendo la infrafinanciación al lado del Consell y de las plataformas. El problema valenciano está en Madrid y gracias a ello se puso este tema encima de la mesa, los diputados nacionales son conscientes. Por ello era una de las claves para el pacto de imvestidura junto con el Corredor Mediterráneo.

¿Hay alguna cuestión por la que vayan a luchar especialmente desde aquí?

Ahora mismo lo que estamos llevando a Madrid es especialmente el decreto de plurilingüismo, que nos preocupa mucho.

La portavoz de Ciudadanos en las Cortes, durante un momento de la entrevista - ROBER SOLSONA

Aunque sea pronto para hablar de listas, ¿le parecería un buen candidato Toni Cantó?

Me lo parecería él igual que cualquier otra persona que estuviera comprometida con el partido. Toni está haciendo una labor encomiable en Madrid, pero llegado el momento serán las bases las que decidan. Ahora es prematuro y osado hablar de ello.

¿Cantó conoce suficientemente la realidad valenciana pese a estar desvinculado?

Por supuesto. Pasa mucho más tiempo en Valencia del que la gente se cree. Prácticamente está aquí todas las semanas y mantiene reuniones con las bases. Su implicación con la Comunidad es muy alta.

¿Qué liderazgos tanto orgánicos como institucionales necesita Ciudadanos en la Comunidad?

Sobre todo gente con muchas ganas de trabajar y sin miedo a decir las verdades. Que tengan principios, sensatez e intención de dialogar y de negociar.

¿Cómo valora la gestión del Consell estos dos años de legislatura?

Falta muchísima gestión. Es un Consell más preocupado por sus problemas de mestizaje y sus ganas de imponer a base de decretos y de reversiones que de salvar a la gente como decían. Sólo lo hacen con los suyos creando organismos para colocarlos.

¿Qué explicaciones le pedirán a Empar Marco durante su comparecencia en las Cortes para hablar de la reapertura de RTVV?

Por qué los presupuestos no reflejan tanta inversión en el sector audiovisual como estaba previsto, por qué se ha establecido ese baremo en la bolsa provisional que no beneficia al sector periodístico o por qué se sigue manteniendo al señor Xambó. Queríamos una radiotelevisión distinta a la que teníamos y se asemeja demasiado a la que se cerró.