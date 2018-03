Política Marcos Benavent: «He vivido las mordidas de Ciegsa en propia persona» El exgerente de Imelsa, quien se ha negado a declarar en la comisión de investigación de las Cortes, señala que no vio «bolsas» con dinero, aunque sí «dinero»

Rosana B. Crespo

El exgerente de Imelsa Marcos Benavent ha acudido este lunes a la comisión de investigación de Ciegsa, pero se ha negado a responder a las preguntas de los diputados, como sí lo ha hecho en otras ocasiones. Se esperará, al parecer, hasta que declare ante el juez del caso Taula, que investiga en una pieza separada el pago de comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones en la empresa pública. El magistrado aplazó su citación "sine die" la semana pasada.

Benavent ha atendido, sin embargo, a los medios para asegurar que vivió "en propia persona" la existencia de comisiones o 'mordidas' en Ciegsa, y que está "bastante claro", por lo menos para él, que esas prácticas existieron. Aun así, ha matizado que no vio "bolsas" con dinero, pero sí "dinero".

A la pregunta de quién recaudaba esas comisiones, que no puede cuantificar, ha señalado que supone que "cada uno tendría su historia para ver quién cobraba y de qué forma" los "arreglos", y ha señalado que desconoce si iban a parar al PP provincial o al PP regional. "Yo puedo responder por lo mío, lo demás no lo sé. No sé dónde iría el dinero, ni qué haría cada uno con el dinero, ni si realmente habría mucho dinero" o menos dinero, ha manifestado Benavent, quien ha considerado que eso "es cuestión de aquel que llevaba la empresa".

"Las empresas públicas muchos sabemos para qué sirven", ha comentado, y ha instado a preguntar al expresidente de la Generalitat Eduardo Zaplana para qué creó una empresa pública destinada a construir colegios "si se podían hacer perfectamente desde la Administración pública".

Respecto a los sobrecostes de Ciegsa, Benavent ha afirmado que supone que "los harían dentro de la ley", pero ha matizado que "otra cosa es que tuvieran sentido", es decir, que hubiera sobrecostes cuando "no había dinero".