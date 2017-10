Una marcha contra el fascismo recorrerá el sábado Valencia en respuesta a los incidentes del 9 d'Octubre Más de 200 entidades hacen un llamamiento a «ejercer el antifascismo cada día» y acudir al acto, que se iniciará a las 18 horas desde la Plaza de San Agustín

Más de 200 entidades responderán "de manera unitaria" el próximo sábado en Valencia, con una marcha que recorrerá el centro de la ciudad, a los incidentes registrados el pasado 9 d'Octubre por parte de grupos de ultraderecha en la manifestación convocada por la Comissió 9 d'Octubre.

Así, bajo el lema 'Valencia contra el fascismo y por las libertades', expresarán su rechazo a la "situación de violencia" registrada en la tarde del Día de la Comunitat Valenciana hacia "quienes iban a manifestarse pacíficamente en favor del valenciano".

La marcha del sábado, que se iniciará a las 18.00 horas y que discurrirá entre la Plaza de San Agustín y la Plaza América, pretende ser, además de una contestación "masiva, unitaria, plural y transversal a las agresiones fascistas, machistas y xenófobas" del 9 d'Octubre, un "punto de partida, un basta y un recuperamos las calles" frente al "fascismo".

De este modo se recoge en el manifiesto elaborado con motivo de esta convocatoria y así lo han explicado este miércoles en la presentación de este documento y de la manifestación Carles Urtubia y Dèlia Martí, portavoces de las entidades.

Ambos, como también señala el manifiesto, han destacado que "el antifascismo no es cuestión de un día sino una práctica y una actitud diaria que tenemos que ejercer todos desde todos los ámbitos", entre ellos, "el trabajo, el bar, el gimnasio, el mercado, la escuela o el instituto". "El fascismo avanza si no se lo combate", han declarado aludiendo de nuevo al manifiesto, que se leerá al concluir la marcha.

Los convocantes han hecho un llamamiento a la sociedad valenciana para acudir a este acto, "una manifestación abierta a toda la ciudadanía", y para "combatir" diariamente "el fascismo y la xenofobia" y "denunciar públicamente a las entidades y personas que promueven el odio y la violencia en cualquier ámbito de la sociedad".

Entre las entidades impulsoras de la manifestación figuran plataformas, centro sociales, entidades culturales, ecologistas, feministas, juveniles, partidos políticos y sindicatos de la Comunitat Valenciana. Los organizadores consideran "necesario que la sociedad valenciana no se muestre indiferente" ante las citadas "agresiones" y ante "otras que se han producido recientemente" en esta autonomía.

El manifiesto de la marcha, que se ha leído en la rueda de prensa, indica que el pasado 9 d'Octubre se hizo "el fascismo, aparentemente latente los últimos años en Valencia, se hizo brutalmente visible" y señala que "su reaparición no fue solo una acción por parte de grupos o partidos de ultraderecha" ya que también "centenares de personas --familias, niños y abuelos-- participaron de las agresiones a través de sus cánticos, insultos o muestras de apoyo a las agresiones".

En este sentido, censura, al igual que han hecho los presentadores de la marcha, "la alarmante impunidad con la que insultaron, vejaron, amenazaron y agredieron" a los asistentes a la manifestación de la Comissió 9 d'Octubre, y lamenta que "aprovechando el contexto político generado a raíz de la situación en Cataluña, el anticatalanismo fue detonante y excusa para activar el mecanismo del odio", del "odio al diferente", y afectar a "la libertad de las personas".

Las más de 200 entidades que respaldan la manifestación del sábado estiman que "los hechos del 9 d'Octubre no son un ataque contra las personas que se manifestaron sino un ataque directo contra todas aquellas que entienden que tenemos derecho a vivir la vida con libertad".

«Miedo no»

Preguntados por si tienen miedo a que en este acto se produzca una respuesta de grupos de ultraderecha, los representantes de los organizadores han dicho que no. "Miedo no, es una convocatoria unitaria. Estamos todos juntos. La unidad nos da poder de salir a las calles, retomarlas y demostrar que son nuestras", ha señalado Urtubia.

Asimismo, respecto a si los convocantes han reclamado refuerzos policiales, ha comentado que no y que esperan "normalidad" en una "manifestación comunicada, informada y autorizada".

«No se puede tapar»

Por otro lado, preguntados por las detenciones producidas a raíz de las agresiones del 9 d'Octubre y por si estas satisfechos de que se hayan llevado a cabo, Martí ha considerado que "no se tenían que haber consentido los ataques fascistas que se produjeron contra ciudadanos, contra gente normal".

"No se tendrían que haber permitido las agresiones físicas ni tampoco las verbales. Fue una respuesta fascista y también machista. Esto no se puede permitir", ha agregado Urtubia, que ha afirmado que "esa violencia no se puede tapar" ni "quedar impune".