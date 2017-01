La marca Valencia Turismo potencia en Fitur sus atractivos Â«del ocio al negocioÂ»

La marca del Patronato de Turismo de la Diputación de Valencia, Valencia Turismo, ha cumplido un año este miércoles en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) desde que se pusiera en marcha en la edición del año pasado. Durante este tiempo, y para 2017, ha presentado iniciativas turísticas que tratan de ir "del ocio al negocio" y demostrar que foros como Fitur "ya no son ferias de los políticos, sino para los municipios".

Así lo ha manifestado el presidente de la corporación provincial, Jorge Rodríguez, en la primera jornada de Fitur 2017 en el stand 'Medierráneo en vivo' que la Comunitat ha desplegado en el recinto de Ifema, en Madrid, durante el acto de presentación oficial de la oferta que Valencia Turismo ha desplegado bajo el lema en inglés para el público internacional 'Food, living, sun. Our land for you' (Comida, vida, sol. Nuestra tierra para ti).

Con esta filosofía, la Diputación ha presentado el vídeo promocional 'La vida espera' que lanza un mensaje claro: "La vida está para vivirla y los valencianos sabemos vivirla muy bien", y apuesta por un "turismo de las personas" y que es "algo más" que la paella, las Fallas, los Moros y Cristianos o sus playas, montañas y rincones "envidiables".

La cinta narra la historia de un turista inglés que llega a Valencia gracias a un viaje sorpresa que le ha regalado su hija para superar el estrés laboral. A su llegada, poco a poco se adentra en la vida y costumbres de la gente de la provincia, recorre sus parajes y estrecha lazos con la población.

A partir de este ejemplo, el titular de la Diputación ha asegurado que Valencia Turismo desembarca en Fitur con la intención de "dar lo mejor" de sí mismos y "demostrar lo que tiene la provincia" en clave turística.

"Pero hacemos algo más importante: hacerlo bajo la mejor marca, la más potente de turismo, la de Comunitat Valenciana", ha reivindicado, con la que el patronato ha logrado "sumar sinergias" y quiere seguir "construyendo el futuro juntos, codo con codo, con ayuntamientos y Generalitat Valenciana".

El presidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, durante su intervención - ABC

Un año después del pistoletazo de salida a la nueva marca del patronato, Jorge Rodríguez ha destacado su apuesta por "convertir recursos en productos" y conseguir que Fitur "sea útil y deje de ser la feria de los políticos para ser la de los municipios y la del motor económico que supone el turismo tanto en PIB como en generación de empleo". En definitiva, "se trataba de pasar del ocio al negocio y demostrar de lo que somos capaces los valencianos", ha ilustrado.

«Hacer piña» y no competir

En esta línea, la vicepresidenta de la corporación provincial, Mª Josep Amigó, ha añadido que el sello turístico de la Diputación "ha demostrado en este tiempo que otra forma de hacer política es posible", en la que las administraciones "'hacen piña' en lugar de competir" y lo hacen "en temas claves para la ciudadanía" como el turismo. "Yendo todos a una es como podemos avanzar de verdad", ha reivindicado, para asegurar que "se pueden hacer grandes acciones sin 'chafar' el territorio".

Este giro en la apuesta del patronato supone, para la diputada de Turismo, Pilar Moncho, que la Diputación "ha tomado el volante" desde el inicio de la legislatura con la voluntad de "crear producto turístico", algo que cree que se ha conseguido tanto en ayuntamientos como en el conjunto de la provincia con objetivos como el año del turismo sostenible, la capitalidad mundial de la alimentación de Valencia o el reconocimiento de las Fallas como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco.

Además, ha subrayado que esta "maquinaria de hacer turismo" ha ido acompañada por el trabajo de las administraciones locales y la propia Generalitat, con las iniciativas que Valencia Turismo ha presentado en Fitur.

Autoridades e invitados en el stand del Patronato de Turismo de Valencia en la feria de Madrid - ABC

Algunas de ellas son 'Del tros al plat' en Valencia para fomentar la huerta y los alimentos de proximidad, 'L'art del Turisme' que formará a técnicos y artistas del IVAM como guías turísticos o 'La mar de València' con un nuevo espacio en la Marina Real Juan Carlos I de Valencia que divulgará la oferta gastronómica, económica y cultural de la provincia.

La oferta del patronato para 2017 también llega al deporte gracias a las dos etapas de la Vuelta Ciclista a España que recorrerán suelo valenciano, una con meta en Sagunt y otra que partirá de Llíria, y la previsión de la Diputación de superar los 500.000 euros alcanzados en la edición del año pasado en materia de retorno económico para las comarcas; algo que llegará a 190 países a través de la señal de 40 canales de televisión.

A nivel local, junto al 'cap i casal', Valencia Turismo promocionará cuatro ciudades de la provincia desde nuevas perspectivas: Gandia como "gran ciudad de escritores", Sagunt con su "opción clara" a Patrimonio de la Humanidad, Llíria como enclave arqueológico que "evoca la grandeza de la antigua Edeta" y Tavernes de la Valldigna como punto neurálgico de un gran centro de interpretación paleontológica en torno a la Cova del Bolomor.

Los municipios valencianos que han llevado su oferta a Fitur junto a València Turisme son, con espacio propio, Cullera, Gandia, Oliva, Sagunt y Canet d'En Berenguer; y compartido, El Puig de Santa Maria, Puçol, La Valldigna, Xeraco y Sueca (litoral), además de Algemesí, Alzira, Xàtiva, Ayora, Bétera, Llíria, Riba-Roja de Túria, la Mancomunitat de la Vall d'Albaida, Ontinyent, Requena, Utiel, Paterna y Manises (interior). Otras localidades como Buñol están en la zona de producto de la Comunitat o están presentes en la feria a través de la asistencia de sus representantes municipales, como Cofrentes, Quart de Poblet y Catarroja.