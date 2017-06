Manolo ya espera a su bombo en Valencia

Manuel Cáceres, conocido como 'Manolo el del Bombo', recuperó este jueves la sonrisa tras conocer que la Policía había recuperado su famoso bombo, que le sustrajeron del coche en un aparcamiento junto al estadio Nueva Condomina de Murcia, al que acudió para animar a la selección española frente a Colombia.

El más popular de los hinchas de la selección española, a la que sigue desde hace 40 años, destacó el componente emocional que para él tiene el bombo, ya que, aunque ha tenido varios a lo largo de estos años, apuntó que a todos les tiene "mucho cariño" y significan mucho para él.

"Para mí significan mucho los bombos que he tenido, con éste había ido a la Eurocopa, al Mundial de Brasil, a los partidos de preparación y les tengo mucho cariño a todos", destacó Manolo tras regresar a Valencia, donde reside.

"Ayer estaba muy disgustado, hace cuatro meses de la operación del corazón y estaba esperando con muchas ganas el partido de Murcia de la selección que se jugó ayer. Lo he pasado mal, pero ya estoy feliz porque ya han encontrado el bombo", explicó el seguidor, quien reconoció que no tenía muchas esperanzas de recuperarlo.

Manolo confesó que no entiende las razones por las que le robaron su bombo y se mostró extrañado de que haya aparecido en Madrid y no en las inmediaciones del campo de fútbol en Murcia.

Además, agradeció todas las muestras de afecto, apoyo y ánimo que ha recibido desde anoche y comentó que incluso la Federación Murciana de Fútbol le había ofrecido conseguirle un bombo nuevo, propuesta que declinó tras conocer que habían recuperado el que le habían sustraído, que le enviará este viernes por la mañana la RFEF.

Manolo, que en el bar que regenta frente al estadio de Mestalla tiene colgados los bombos que le acompañaron a las dos últimas Eurocopas que ganó España, así como al Mundial de Sudáfrica, recordó que en otra ocasión le robaron un bombo en Bosnia del maletero del autobús, aunque la Policía lo recuperó al cuarto de hora.

A pesar de la complicada operación que sufrió recientemente, Manolo aseguró que mientras pueda seguirá acudiendo a ver partidos de la selección.

"Me he ido solo y he vuelto solo. Estoy delicado, pero me he recuperado y yo en el campo me olvido de todo y soy muy feliz animando a la selección y con el público lo paso muy bien. Todo el mundo se ha interesado por el bombo y eso es de agradecer muchísimo", insistió.

Manolo aprovechó la presencia de los medios de comunicación para pedir a los aficionados españoles "que cuando juegue la selección no haya silbidos a Piqué, ni a ningún otro futbolista, no hace falta. También hay que respetar el himno de España y los de fuera".

Aunque debido a su estado de salud no podrá viajar a Macedonia para animar a la selección, Manolo dijo que reaparecerá con su bombo el próximo mes de septiembre en Madrid en el partido de clasificación mundialista ante Italia.