Manifestantes nostÃ¡lgicos del 15M exhiben chorizos en la sede del PP en Valencia

Una manifestación convocada por la Plataforma 15M ha recorrido este lunes el centro de Valencia para rememorar el sexto aniversario del 15M recuperando el eslógan 'No hay pan para tanto chorizo' que se popularizó en las movilizaciones de 2011. De hecho, la marcha concluido bajo la sede de los 'populares' valencianos, donde han leído el manifiesto y han sacado incluso chorizos reales como símbolo.

A una parte de la marcha ha asistido el exdirigente de Podemos Juan Carlos Monedero, que ha sido recibido con aplausos por una parte de los presentes, pero con críticas por el sector que encabezaba la marcha, que le ha acusado de oportunismo.

Los manifestantes han partido a las 19 horas de la plaza del Ayuntamiento hacia la sede del PPCV, en la plaza América, y se ha aglutinado también a otros colectivos como la PAH, los conocidos como 'iaioflautas' o la Coordinadora Estatal de Estibadores Portuarios (CEEP) para recorrer las calles del centro con críticas al Ejecutivo central.

Algunos de los eslóganes que han sido coreados por los asistentes han sido "no es un gobierno, es una mafia", "no nos mires, a ti también te roban" y "si esto no se arregla: guerra, guerra, guerra".

Monedero con el secretario general de Podemos en la Comunidad Valenciana, Antonio Montiel, en la manifestación - MIKEL PONCE

Monedero, que en la actualidad es un militante de base y no ostenta cargos en la formación morada -se encontraba en Valencia para participar en un acto de apoyo a la moción de censura-, ha asegurado que lo que ha visto "son cientos de abrazos y fotos" pero ha matizado que, de todas formas, no busca que le quiera "todo el mundo".