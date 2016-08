El Lucentum ficha al pívot Guillermo Rejón con ambición por el ascenso

"Guillermo Rejón es el fichaje más deseado para conformar una plantilla ambiciosa que permita que este proyecto siga creciendo”, sobre todo, con el ascenso a la ACB. Así ha presentado Antonio Gallego, presidente de la Fundación Lucentum, al nuevo pívot junto con la campaña de abonos para esta temporada.

Excepto Aramburu y los jugadores de base, el equipo alicantino afronta esta temporada con plantilla nueva y ganas de alcanzar ese objetivo, y sus directivos apelan al apoyo de la afición desde el principi. “Queremos tratar de afrontar el ascenso y mejorar las prestaciones del año anterior; sabemos que es factible, los mimbres son buenos, y si todo cuadra, tendremos esa satisfacción”, subraya Gallegdo.

Agradecido y orgulloso, en su regreso al equipo alicantino, Guillermo Rejón manifestó: “Siempre he tenido la deuda de estar con este equipo directivo y ahora puedo saldarla. Reconozco que mi conocimiento de la liga LEB Plata era escaso, pero quienes están aquí lo hacen por méritos propios, para devolver al baloncesto de Alicante el lugar en el que merece estar”.

Con respecto a la plantilla, Rejón destacó la calidad de los jugadores de la liga y afirmó que “son de lo mejor que hay, por lo que me harán ser mejor a mí; me gustaría volver a sentir todo lo que he sentido en el baloncesto lucentino”. En este sentido, el jugador manifiesta que “intento dar todo lo que tengo, creo que el aficionado eso lo nota. A mí me gustaría que lleguemos a superar los dos mil abonados, como siempre que he estado aquí en Alicante”.

Veteranía

Por su parte, el entrenador, Miguel Ángel Zapata, apuntó que lo importante no es solo lo que Guillermo va a dar dentro de la pista, sino también fuera; “va a elevar la calidad de juego del resto. Necesitábamos eso, un veterano que haga mejores a los demás y que no vaya simplemente a hacer sus números”.

El vicepresidente deportivo, Miguel Médicis, ha valorado lo que representa para la entidad contar con un jugador con la trayectoria de Rejón con cuatro ascensos y una Copa Príncipe en su palmarés: “Es un emblema del baloncesto en Alicante y está capacitado para hacer mejores a sus compañeros, aportar al cuerpo técnico y a la dirección deportiva, y al club a todos los niveles”.

“Rejón entiende el juego en toda su amplitud, pudiendo aportar en cada momento pase, rebote, puntos o fluidez en el juego en función de las necesidades del partido”, ha explicado Médicis.