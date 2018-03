Alicante La Lonja abre un ciclo con exposiciones de medio centenar de artistas El proyecto «Todo lo que ves es arte» promueve el debate sobre el arte contemporáneo alicantino

El director del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, José Luis Pérez Pont, acompañado por la concejal de Cultura del Ayuntamiento de Alicante, Gloria Vara, ha presentado este martes la primera exposición del proyecto 'Tot el que veus és art' en la sala C del complejo expositivo Lonja del Pescado de Alicante.

A la presentación ha asistido también los comisarios, Pilar Tébar y José Luis Martínez Meseguer, así como a algunos de los artistas representados en la muestra: Art al Quadrat, Santi Delgado, Solimán López, Paco Valverde, Olga Diego, Ana Esteve, Helena Llopis y Antonio Ortuño.

“Tot el que veus és art. Todo lo que ves es arte. All you see is Art” es el proyecto seleccionado en la convocatoria 365 dies ALC para comisariado durante un año de la Sala C de la Lonja del Pescado. El ciclo, compuesto por cuatro exposiciones comienza con una muestra sobre videoarte, a la que le seguirán las dedicadas al retrato, al paisaje y a la cultura urbana.

El director del Consorci de Museus ha explicado que “Tot el que veus és art presentará, a lo largo de un año, la obra de alrededor de 50 artistas principalmente alicantinos para mostrar el panorama del arte actual”.

La concejal Vara ha reconocido el compromiso del Consorci con el arte contemporáneo, “con la creación palpitante que se realiza hoy en los talleres de vanguardia. En esta línea de actuación, la Lonja será una plataforma viva colaborando con el Consorci de Museus tanto en las exposiciones como en las estrategias didácticas aparejadas para acercar el arte actual a todos los públicos”.

Pérez Pont ha manifestado que “el programa 365 dies ALC nos da la oportunidad de desarrollar un proyecto artístico en el tiempo, permitiendo la investigación y la interrelación de las artes” y ha añadido que “diferentes actividades paralelas fomentarán la participación de los agentes culturales accionando el debate sobre el arte actual en Alicante”.

El director del Consorci de Museus ha concluido que “la propuesta de ‘Tot el que veus és art’ recoge, de esta forma, uno de los objetivos principales de nuestras convocatorias públicas como es contribuir a la profesionalización del sector artístico alicantino”.

Intervendrán artistas, críticos de arte, comisarios o coleccionistas, mayoritariamente de la Comunitat Valenciana y alicantinos en la diáspora.

Los comisarios han explicado que “el ciclo es uno de los posibles panoramas de la práctica artística contemporánea de la Comunitat Valenciana. Este primer momento presenta una selección de trabajos, inéditos en Alicante, de artistas que trabajan fundamentalmente el soporte vídeo, ya sea en monocanal o instalación”.

Artistas radicados y que trabajan en Alicante, Elche y Valencia o valencianos en Madrid, Murcia o Nueva York. Distintos estilos. Distintas inquietudes. Distintos manejos de la misma tecnología. Modos de ver y entender el arte en movimiento. La reivindicación feminista de Art al Quadrat. Los pictovídeos o la experimentación geométrica de Santi Delgado. La preocupación por el entorno de Solimán López y Paco Valverde. Los códigos personales o sociales, percibidos desde distinto puntos de vista por Olga Diego, Ana Esteve, Helena Llopis y Antonio Ortuño.