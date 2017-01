Si yo mismo, que participo en este anfiteatro, no soporto ver los telediarios porque siempre son igual, imagino a quien está trabajando de sol a sol en el campo (a propósito del cambio horario) y le lanzan la parte menos visible de las tensiones orgánicas y las luchas de poder que se disputan de puertas adentro en los partidos. La espantada del expresidente José María Aznar en el Partido Popular, la novelística trama de Pedro Sánchez en el PSOE y las disputas tuiteras en Podemos han ocupado decenas de portadas y debates en los principales medios de comunicación nacionales.

No, por favor, la verdad es que Ciudadanos debe salir de ahí. No podemos caer en eso. No cuando las personas necesitan que sus representantes ejerzan con la responsabilidad que deriva de su cargo. No cuando todavía nuestro país no ha logrado salir del bache o mejor dicho, del «socavón». No cuando más de tres millones de españoles de todos los rincones de nuestra tierra han depositado su confianza en nosotros. Y cuando podamos, cuando tengamos que hacer un debate de ideas, cuando llegue ese momento, hagámoslo en positivo, para crecer, para convencer, para lograr algo mejor.

Para convencer a la ciudadanía de que estamos detrás de cada persiana que se abre por la mañana, para que las personas se sientan respaldadas y no olvidadas, para que sus demandas lleguen a consolidarse en políticas públicas que las respondan. Para que, en este contexto, dejen de contemplar entre asombrados y aborrecidos estas peleas de gallinero a las que por desgracia empiezan a acostumbrarse demasiado y puedan ilusionarse de nuevo.

En eso es en lo que tenemos que poner los cinco sentidos y concentrar todos nuestros esfuerzos. En estar al lado de la gente, en cada ciudad y en cada barrio, centrados en propiciar la fuerza para que el cambio a mejor sea el camino que impulsemos sin perder de vista nuestros proyectos, valores e ideales. Como ya he dicho en alguna otra ocasión, a ellos nos debemos.

En estas fechas no me queda más que desear que este año que inauguramos nos traiga un poquito más de responsabilidad, de compromiso y de sentido común. Dejemos de una vez por todas que entre la luz de la calle en los despachos. FELIZ 2017.